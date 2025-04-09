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МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии

МТС объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации — технологии Passkey («ключа доступа»). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта от фрода с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптографический ключ вместо пароля или SMS-кода. Технология запрашивает биометрические данные, доступные только пользователю, чтобы усилить защиту личной информации. Ключ доступа хранится на устройстве пользователя и не передается сервисам, на которых авторизовался пользователь.

Авторизация по биометрии стала доступна в 119 сервисах МТС и партнеров, включая В2В-продукты, МТС Live, «МТС Музыка», Profi, DNS, «Сима-ленд», «Мираж Синема», Medsi, Fix Price, Fitmost, Yamaguchi, МТС Shop, «МТС Тикетленд», «Строки» и др., в качестве альтернативы и наряду с привычными методами авторизации. В ближайшее время технология охватит «Мой МТС», KION и остальные решения экосистемы.

Чтобы изменить способ авторизации в МТС ID, пользователю достаточно войти в свой единый аккаунт на сайте id.mts.ru и разрешить МТС ID использовать для входа ключ доступа – отпечаток пальца, FaceID и другие уникальные биометрические данные, доступные на устройстве пользователя. Процедура занимает несколько секунд. Благодаря функции пользователь сможет использовать один ключ доступа для своих устройств в рамках экосистем Apple, Google и Microsoft.

«МТС заботится о своих клиентах и делает все возможное для их защиты. Недавно мы представили сервисы для мобильной безопасности – приложение Membrana Kids и подписку «Защитник+». Еще одним шагом в направлении борьбы с мошенничеством стала функция Passkey в МТС ID. Ключи доступа просты и удобны в использовании, а также более безопасны, чем пароли. Главное преимущество технологии - невозможность фишинга и кражи пароля методами социальной инженерии. Ожидаем, что уже на конец 2025 г. каждый десятый пользователь сервисов экосистемы МТС будет входить в свой аккаунт с помощью Passkey, а уже через несколько лет технология полностью вытеснит привычные и небезопасные пароли», - отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

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