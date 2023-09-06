Центр инноваций Future Crew компании МТС RED запустил услугу по обнаружению следов взлома компаний

Центр инноваций Future Crew компании МТС RED сообщает о запуске услуги по обнаружению признаков успешных хакерских атак на компании – как прошедших, так и ведущихся в настоящее время. В результате заказчики получат полную картину точек присутствия киберпреступников в инфраструктуре и смогут полностью их устранить. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные целенаправленные атаки подразумевают максимально длительное и незаметное присутствие злоумышленников в ИТ-инфраструктуре компании. От получения точки присутствия до начала активных действий хакеров и обнаружения атаки часто проходит несколько месяцев, в некоторых случаях промышленный шпионаж может оставаться незамеченным несколько лет.

Для обнаружения действий злоумышленников необходим комплекс решений по информационной безопасности, а также выстроенные процессы мониторинга инцидентов, которыми располагает лишь небольшая доля российских организаций. Если же взлом произошел до начала мониторинга событий информационной безопасности, выявить атаку удастся в лучшем случае в ходе активной фазы действий киберпреступников. При этом даже после блокирования атаки компания может не знать, какие системы были скомпрометированы и сохранились ли в них программные закладки или бэкдоры, которые позволят киберпреступникам повторить атаку.

Услуга по выявлению следов компрометации помогает определить, была ли компания взломана в прошлом, оставили ли злоумышленники возможности для повторного проникновения в инфраструктуру, а также на ранней стадии обнаружить ведущиеся в настоящем сложные атаки. Это поможет снизить риски того, что злоумышленник достигнет своей цели – долговременного шпионажа, кражи интеллектуальной собственности и других конфиденциальных данных компании.

Кроме того, в рамках оказания услуги специалисты Future Crew выявляют небезопасные конфигурации информационных систем, которые могут помочь злоумышленнику в развитии атаки, и иные явные несоответствия в части политик кибербезопасности. По итогам комплексной проверки инфраструктуры специалисты Future Crew формируют отчет, содержащий список обнаруженных признаков компрометации, подозрительных событий, их оценку специалистами, а также рекомендации по улучшению уровня кибербезопасности.

«В ходе проектов по выявлению следов компрометации компаний встречаются и ранее неизвестные, и недорасследованные инциденты кибербезопасности. Порой от прошлых успешных атак остаются лишь следы, которые невозможно обнаружить традиционными средствами защиты. Поэтому мы фокусируем весь опыт в сферах цифровой криминалистики и реагирования на инциденты, чтобы выявить в инфраструктуре клиента то, что до сих пор оставалось незамеченным», – сказал Максим Суханов, ведущий эксперт направления анализа защищенности центра инноваций Future Crew компании МТС RED.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.