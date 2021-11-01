Разделы

ИТ в госсекторе
|

Робот-ассистент общегородского контакт-центра Москвы принял более 65 млн звонков

Голосовой помощник столичного общегородского контакт-центра начал работать в столице в марте 2014 г. С тех пор он принял более 65 млн звонков москвичей — почти половину всех обращений. Робот консультирует горожан по вопросам оказания государственных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другим темам.

«Голосовой ассистент — это искусственный интеллект, который специалисты контакт-центра постоянно обучают и совершенствуют. Сейчас он умеет определять тему обращения, распознавать длинные и сложные фразы, полноценно общаться с человеком. Робот помогает и москвичам, и операторам колл-центра. Консультируя горожан по довольно широкому кругу вопросов, он сокращает время ожидания на линии и одновременно снимает нагрузку с операторов. За семь с половиной лет голосовой помощник обработал больше 65 млн звонков», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Постоянное увеличение количества самостоятельно обработанных звонков говорит о полезности и эффективности голосового помощника. Так, в прошлом году он принимал без участия специалистов контакт-центра в среднем 44% обращений в месяц, а в 2021 г. обслуживает сам уже половину запросов. С января до октября 2021 г. робот обработал свыше 24 млн звонков, из них 12,3 млн — без привлечения оператора.

Первым проектом, где команда общегородского контакт-центра внедрила голосового помощника, была фиксация показаний счетчиков, затем робот научился отвечать на многие другие вопросы. Сегодня в его базе знаний содержится более 100 тем: у него можно уточнить контакты и режим работы городских учреждений, дату сезонного отключения горячей воды или статус готовности документов. Причем он не только консультирует горожан, но и помогает собирать отзывы о качестве оказанных услуг, оповещает о начале отопительного сезона и может перезвонить заявителю.

Благодаря нейросети робот находит нужную информацию в базе знаний в два раза быстрее, чем человек: жителю достаточно произнести запрос в свободной форме, и голосовой помощник подберет ответ в течение нескольких секунд. Виртуальный ассистент понимает разговорную лексику, например, слова «платежка», «машина» или «тачка», временные интервалы (по фразам «завтра в полдень», «сегодня в три») и даже оценивает эмоциональный фон диалога с пользователем.

В 2021 г. в общегородском контакт-центре начали использовать технологии глубокого обучения голосового помощника. Это комбинация методов и алгоритмов обучения искусственного интеллекта, которая позволяет добиться более точного распознавания человеческой речи. Благодаря этому уровень восприятия речи вырос с 92 до 96%, то есть робот правильно поймет сказанные слова с вероятностью до 96%. Кроме того, виртуальный ассистент учится на примере действий специалиста. Если он получит сложный вопрос, то перенаправит его оператору и предварительно подберет возможные варианты ответа. Одобренный человеком ответ робот запомнит и сохранит в интеллектуальной базе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний

Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты

Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию

Чистка реестра российского ПО станет ежегодной. Власти рассказали, за что будут удалять софт из реестра

Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021