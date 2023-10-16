Передавать показания счетчиков электроэнергии теперь можно по телефону

Передать показания электросчетчиков москвичи теперь могут по телефону горячей линии общегородского контакт-центра. Звонки круглосуточно принимает голосовой помощник. Как сообщили CNews в столичном Департаменте информационных технологий, ранее этот способ был доступен только для передачи данных приборов учета воды.

«Мы продолжаем расширять функционал контакт-центра с учетом пожеланий горожан. Многим москвичам действительно удобнее передавать данные по телефону. Это подтверждает востребованность горячей линии по приему показаний приборов учета воды, где все звонки оперативно обрабатывает голосовой помощник. Только с начала этого года горожане воспользовались этим сервисом почти четыре миллиона раз, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь москвичи могут экономить время и передавать по телефону данные и по электроэнергии», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Для того чтобы передать показания приборов учета электричества, достаточно позвонить по телефону +74955392525 и, назвав голосовому помощнику номер своего лицевого счета и электросчетчика, сообщить текущие показания. Робот зафиксирует их и автоматически перенаправит в систему. В случае, если данные не могут быть переданы, голосовой ассистент подскажет причину, например сообщит о неисправности прибора учета электроэнергии. Кроме того, робот может предоставить информацию о том, куда следует обратиться для решения этих вопросов.

Передавать данные счетчиков электричества можно ежемесячно с 15-го по 26 число включительно. На городском портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» есть сервис «Прием показаний и оплата электроэнергии», где можно передать показания онлайн.

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Если счетчик оборудован автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии, фиксировать и передавать его показания не нужно: данные поступают в систему автоматически.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 г. и включает более 70 горячих линий. Ежемесячно он принимает около пяти миллионов обращений жителей. Половину звонков обрабатывает искусственный интеллект без привлечения операторов. Всего за 12 лет москвичи позвонили в общегородской контакт-центр более 340 млн раз, из них свыше 19 млн — в 2023 г. Жители обращаются, чтобы уточнить статус оформления документов и расписание городского транспорта, записаться на прием к врачу или вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок, а также по другим вопросам.