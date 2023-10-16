Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз

На горячей линии регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды приняли более 22 млн звонков. Из них 19,8 млн звонков обработал голосовой помощник без привлечения операторов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Уже более 11 лет москвичи передают показания счетчиков по телефону общегородского контакт-центра. Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, востребованность линии с момента начала работы осенью 2012 г. выросла более чем в 328 раз. Если в первый год на горячую линию поступило около 67 тыс. звонков, то только за восемь месяцев 2023 г. — около 3,9 млн.

«Горячая линия по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды одна из самых востребованных у горожан и самая роботизированная в общегородском контакт-центре. 99% звонков на линии круглосуточно принимает голосовой помощник без привлечения операторов. Использование искусственного интеллекта позволяет экономить время горожан и делает процесс передачи показаний приборов учета более удобным. С начала 2023 г. робот уже принял более 3,8 млн звонков», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Голосовой помощник принимает показания приборов учета воды с 2014 г. За это время робот научился не только регистрировать информацию, но и помогать не допустить ошибки при передаче сведений. Например, если горожанин назовет число гораздо больше или меньше ранее переданных показаний, то робот сообщит об этом и предложит уточнить сведения. Также искусственный интеллект, если необходимо, подскажет сроки поверки приборов учета и расскажет, как это сделать. Кроме того, виртуальный ассистент может сообщить о сроках отключения горячей воды по конкретному адресу и, если необходимо, соединить с оператором горячей линии.

Данные о потреблении воды рекомендуется передавать с 15 числа текущего месяца по третье число следующего месяца включительно. Для этого достаточно позвонить по телефону общегородского контакт-центра и, назвав голосовому помощнику номер своего лицевого счета и квартиры, сообщить текущие показания. Робот зафиксирует их и автоматически перенаправит в систему. В случае если данные не могут быть переданы, голосовой ассистент подскажет причину — например, сообщит о неисправности прибора учета или предупредит о необходимости проведения поверки, а также, если потребуется, соединит с оператором контакт-центра.

Передать показания приборов учета воды также можно онлайн, выбрав удобный для себя способ: на портале mos.ru, в мессенджере «Телеграм» с помощью бота @mos_services_bot, в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме этого, передать показания счетчиков можно в центрах госуслуг «Мои документы», а также в помещениях диспетчерской своего района или управляющей компании.

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Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 г. и включает более 70 горячих линий. Ежемесячно он принимает около 5 млн обращений жителей. Половину звонков обрабатывает искусственный интеллект без привлечения операторов. Всего за 12 лет москвичи позвонили в общегородской контакт-центр более 340 млн раз, из них свыше 19 млн в 2023 г. Жители обращаются, чтобы уточнить статус оформления документов и расписание городского транспорта, записаться на прием к врачу или вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок, а также по другим вопросам.

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