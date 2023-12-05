В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, запустил интерактивный путеводитель по Москве и Московской области в преддверии наступающего новогоднего сезона. Путешественник сможет сформировать подборку идей для отдыха на основе индивидуальных предпочтений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Особенность онлайн-гида МТС Travel в том, что он приходит гостям столичного региона в приветственном SMS-сообщении. Чтобы получить индивидуальную подборку мест для отдыха и проживания, а также идей для досуга в Москве и Подмосковье, туристу нужно в формате теста ответить, сколько раз он бывал в Москве, чем ему интересно заняться, и в какой компании он посещает столицу. Тест занимает не более минуты и помогает сформировать персональные рекомендации для путешественников.

В путеводителе собраны идеи для отдыха в любое время года, также учтены разнообразные интересы – от храмовой архитектуры до спорта и гастрономии. Гид включает в себя 125 идей для отдыха в Москве и Подмосковье, начиная с визитных карточек столицы, таких, как Московский Кремль и парк Зарядье, до заповедных мест, где можно увидеть экзотических для центральной полосы России зубров и бизонов – ровесников мамонтов. С помощью онлайн-гида можно узнать, какой город Подмосковья считается родиной трамваев и пастилы, как появилась знаменитая русская матрешка, чем занимался писатель Антон Чехов в Министерстве земледелия, как переделали Rolls-Royce Ленина в автосани и многие другие малоизвестные факты. Путеводитель также подскажет, в каких отелях или апартаментах можно остановиться поблизости.

Отдельное внимание в гиде уделено развлечениям для путешественников с детьми, среди которых детская железная дорога, квесты, мастер-классы и экскурсии на которых можно, например, примерить военный мундир в музее «Бородинское поле», дегустация свежевыпеченного калача и др.

Сориентироваться в гастрономическом разнообразии региона поможет подборка ресторанов от бюджетных до «звездных», где можно попробовать блюда различных кулинарных традиций. К примеру, из русской кухни гостям будут предложены нижегородская утиная грудка с соусом из корня сельдерея, хрустящие тосты с щучьей икрой, паштет из камчатского краба в желе из репы, бефстроганов с грибами и другие блюда.

Также в путеводителе можно найти афишу московских событий от билетного сервиса и платформы развлечений МТС Live, в том числе подборку театральных представлений и детских елок. Чтобы знакомство со столицей продолжалось и после поездки, в гиде собраны рекомендации книг и фильмов о Москве от сервиса «Строки» и онлайн-кинотеатра KION.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут клиенты всех операторов.

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«Москва остается одним из самых популярных направлений на новогодние праздники: по данным МТС Travel, столица занимает порядка 20% от всех бронирований на праздничные даты по стране. Здесь есть чем заняться в любое время года, но выбор настолько широк, что на планирование поездки можно потратить не один день. Чтобы помочь путешественникам, мы придумали интерактивный гид, который требует менее минуты для тестирования и подбора индивидуальных предложений. Уверена, что наш путеводитель будет полезен и самим москвичам — с его помощью можно найти идеи куда сводить родственников или друзей из других регионов, — сказала издатель МТС Travel Лидия Страхова. — К традиционному новогоднему наплыву гостей технические специалисты МТС усилили сеть, чтобы гости Москвы могли свободно общаться и обмениваться фото и видео, делясь впечатлениями о новогоднем отдыхе».

Путеводитель будет регулярно дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Московского региона, подборками интересных маршрутов, материалами о его истории, природе и культуре.

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МТС Travel — дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешествий по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал и портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.