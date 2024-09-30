К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр

Новый интеграционный сервис даст возможность гражданам оплатить любую покупку в бюджетном или автономном учреждении с помощью СБП, вплоть до Большого театра. Тендер на 278 млн руб. по разработке интеграционного сервиса системы быстрых платежей для Федерального казначейства выиграло АО «РТ Лабс». Этот единственный участник торгов, которые не состоялись – ИТ-«дочка» компании «Ростелеком».

Интеграционный сервис для СБП

Как рассказал CNews Александр Николаев, руководитель проекта по внедрению СБП в Федеральном казначействе (ФК), по сути, это внедрение системы быстрых платежей (СБП) в систему казначейских платежей Федерального казначейства. Целью разработки интеграционного сервиса системы быстрых платежей является обеспечение приема платежей с использованием СБП организациями и учреждениями (участниками системы казначейских платежей). ФК является банком для ряда организаций (участников системы казначейских платежей), так как лицевые счета этих клиентов прямо или косвенно (через финорганы) открыты в ФК. Есть организации (бюджетные и автономные учреждения), которые вправе вести платную деятельность: например, Большой театр, Исторический музей, Парк «Зарядье» и другие десятки тысяч организаций по всей стране.

«Цель сервиса СБП – обеспечить этим организациям прием платежей с использованием СБП. – Рассказал Александр Николаев. – Плательщики в данном случае – это граждане. То есть любую покупку в театре, музее, бассейне и прочее можно будет оплатить с помощью СБП. При этом денежные средства на счета этих организаций будут зачисляться мгновенно. Сейчас у клиентов ФК такой возможности нет».

Электронный аукцион на 278 млн руб. по разработке интеграционного сервиса СБП для Федерального казначейства выиграла ИТ-«дочка» компании «Ростелеком» – АО «РТ Лабс», единственный участник торгов, признанных несостоявшимися.

По словам Александра Николаева, в целом создание интеграционного сервиса СБП включает в себя целый пул работ по взаимодействию с операционным платежным клиринговым центром АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), а также настройку существующей ГИИС «Электронный бюджет».

В настоящий момент интеграционный сервис системы быстрых платежей находится в процессе разработки, но, как отметил Александр Николаев, к апробации сервиса на пилотной группе учреждений планируется приступить уже в 2024 г.

278 млн для единственного конкурсанта отмененного тендера

Заявка на 278 млн руб. по разработке интеграционного сервиса системы быстрых платежей для Федерального казначейства была размещена на сайте госзакупок 23 августа 2024 г.

Объектом закупки Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» было выполнение работ по развитию Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Госзакупка касалась функций ГИС ГМП, обеспечивающих взаимодействие с интеграционным сервисом системы быстрых платежей, а также работ по его настройке.

12 сентября 2024 г. поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в электронной закупке была подана только одна заявка, определение поставщика было признано несостоявшимся. В тот же день единственная заявка была признана соответствующей извещению об осуществлении закупки. Так компания «РТ Лабс» по результатам подведения итогов определения поставщика стала победителем электронного конкурса. 23 сентября 2024 года с АО «РТ Лабс» был заключен госконтракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по эксплуатации ГИС ГМП.

АО «РТ Лабс» это дочерняя компания «Ростелекома», ее основные цели – системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

CNews обратился к компании «РТ Лабс» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.

Как это работает

Согласно приложению к техзаданию госзакупки, интеграционный сервис СБП является многокомпонентной программной средой для обеспечения взаимодействия между участниками бизнес-процесса, находящимися в различных участках сети.

Рассмотрим взаимодействие программных компонентов интеграционного сервиса системы быстрых платежей подробнее.

Фото: Федеральное казначейство Схема взаимодействия программных компонентов интеграционного сервиса СБП

Интерфейс пользователя интеграционного сервиса СБП это программный интерфейс для сотрудника клиента ФК (участника системы казначейских платежей) и сотрудника ФК. Доступ к этому интерфейсу возможен через интернет. Сотрудник клиента ФК через визуальный интерфейс выполняет подготовительные действия и запускает формирование платежной ссылки. Через интерфейс плательщик получает QR-код для дальнейшего считывания сторонним ПО плательщика.

Также сотрудник ФК через визуальный интерфейс ведет перечень клиентов ФК и просматривает информацию по проведенным операциям в виде отчетов.

Непосредственно интеграционный компонент интеграционного сервиса СБП обрабатывает запросы и генерирует ответы от внешних систем. Эти системы соединяются с интеграционным сервисом СБП, в том числе с «Операционным и платежным клиринговым центром для осуществления перевода денежных средств с использованием СБП» (ОПКЦ СБП) с использованием API Агента торгово-сервисного предприятия (ТСП).

Агент ТСП это юридическое лицо или кредитная организация, намеревающаяся заключить или заключившая с ТСП договор по обеспечению информационно-технологического взаимодействия для организации оплаты клиентами товаров, работ или услуг ТСП с использованием СБП. В свою очередь API Агента ТСП это набор методов взаимодействия с НСПК, выполняющего функции операционного и платежного клирингового центра при осуществлении переводов денежных средств с использованием СБП. Такими функциями могут быть, например «Запрос данных ТСП» или «Регистрация кассовой ссылки СБП».

НСПК выполняет функции ОПКЦ – собственно перевод денежных средств с использованием СБП. НСПК взаимодействует с кассовым оборудованием и ПО через программный интерфейс с доступом через открытую сеть.

И наконец, функциональный компонент интеграционного сервиса СБП отвечает за основную логику обработки данных и работу с данными на уровне баз данных (чтение, запись). Этот компонент расположен в контуре Федерального казначейства.