Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183723
ИКТ 14287
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26268
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Емелин Виктор


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Билайн выступил технологическим партнером РИФ 2025 1
23.11.2023 «Билайн» обеспечил непрерывную связь на всем пути движения автомобилистов по проспекту Багратиона 1
15.11.2023 «Билайн» обеспечил надежную связь на всем пути следования речных трамваев по маршруту ЗИЛ - Печатники 1
05.09.2023 билайн обеспечил надежную связь для нового общественного речного транспорта в Москве 1
20.06.2023 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы 1
20.06.2023 Билайн увеличил скорость мобильного интернета в парках Москвы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Емелин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9067 5
ESG - Enterprise Strategy Group 248 2
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 48 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 168 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 47 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
Парк Зарядье 42 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8530 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16823 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 2
Podcasts - Подкастинг 282 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28656 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9009 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11118 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8069 1
Google YouTube - Видеохостинг 2852 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7960 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 5
Россия - РФ - Российская федерация 153594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 204 1
Москва - Печатники 139 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 306 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1000 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5503 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще