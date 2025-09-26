Билайн выступил технологическим партнером РИФ 2025

Билайн, оператор с самым надежным покрытием в Московской области*, выступил технологическим партнером Российского интернет-форума (РИФ) 2025, который прошел с 24 по 26 сентября в Московской области. Оператор обеспечил полное покрытие площадки мероприятия, включая проводной интернет, Wi-Fi и мобильную связь.

Для бесперебойной работы форума Билайн развернул на территории мобильную базовую станцию. Это решение позволило обеспечить участников и организаторов устойчивой голосовой связью и стабильным доступом в интернет.

Скорость передачи данных достигала 400 Мбит/с, что было важно для проведения онлайн-трансляций, оперативной работы журналистов и активного взаимодействия гостей между собой и в социальных сетях.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона Билайна: «РИФ — это всегда концентрация экспертизы и амбициозных планов по развитию Рунета. Соответствовать такому уровню дискуссии можно только делами. Развертывание мобильных базовых станций и обеспечение высокоскоростного канала связи для нас — это демонстрация собственной технологической зрелости. Мы не только говорим о лидерстве в качестве связи в Подмосковье, но и доказываем его в условиях интенсивной нагрузки, когда это критически важно. Успешная работа нашей инфраструктуры на таком значимом событии — лучший ответ на вопрос, каким должен быть надежный цифровой партнер для отрасли и общества».

Центральной темой пленарного заседания РИФ 2025 стало развитие «экономики доверия» в российской ИТ-отрасти. Участники дискуссии обсудили, каким будет цифровое будущее и как доверие пользователей станет центральным активом в новой системе цифрового взаимодействия. Стабильная работа цифровой инфраструктуры, обеспеченная Билайн, стала технической основой для этого диалога.

Также в рамках деловой программы прошли сессии, посвященные трендам в ИТ, регулированию, кибербезопасности, креативным индустриям и развитию сфер EdTech и TravelTech.

* По итогам независимого исследования компании DMTEL, Билайн лидирует по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета в Московской области.

