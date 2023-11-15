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«Билайн» обеспечил надежную связь на всем пути следования речных трамваев по маршруту ЗИЛ - Печатники

Технические специалисты «Билайн» провели проверку надежности мобильной связи на новом маршруте речных трамваев ЗИЛ–Печатники. Это второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москва-реке. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

На всем пути следования нового электротранспорта Москвы клиентам «Билайн» доступен мобильный интернет со средней скоростью не менее 46,4 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать 290 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для просмотра последней серии любимого сериала, загрузки тяжелых файлов или подключения по видео на совещание для решения рабочих задач.

На первом маршруте Киевская – Сердце Столицы связь «Билайн» также стабильно работает. Средняя скорость мобильного интернета составляет не менее 40 Мбит/с, а максимальная – 181 Мбит/с.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «Вымпелком» («Билайн»): «В этом году в Москве запустили два новых регулярных маршрута речных трамваев, работающих на электромоторах круглый год. Новый вид общественного транспорта быстро набирает популярность у жителей и гостей столицы. Для того, чтобы обеспечить непрерывное качество сервиса во время поездок пассажиров по Москва-реке, мы провели дополнительную настройку сети, направив часть антенн базовых станций на русло реки. А после сотрудники технической службы проверили скорость и стабильность мобильной связи на всем маршруте, чтобы лично убедиться в отличном сервисе для наших клиентов».

Скорость мобильного интернета может отличаться в зависимости от оборудования и иных причин.

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.

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