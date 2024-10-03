2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей

2ГИС перенес на карту красоту знаменитых сооружений — теперь по ним можно виртуально прогуляться и рассмотреть с новых ракурсов детали архитектурных ансамблей, фасадов, парковых территорий. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В 2ГИС появились реалистичные модели семи кремлей России — тех, что чаще всего ищут на картах. Они находятся в шести городах: Москва, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Псков, Рязань. Можно выбрать, куда отправиться этой осенью в виртуальное, а затем и в реальное путешествие. 3D-модели на картах повторяют основные архитектурные формы, элементы и цвета фасадов знаковых объектов и зданий — это поможет жителям городов и туристам заранее изучать локации для путешествий и лучше ориентироваться в городе.

«Мы добавили виртуальные копии кремлей, чтобы пользователи могли и на картах оценить масштаб и мощь этих архитектурных доминант, вдохновиться и сориентироваться. Общая длина кремлевских стен этих семи сооружений превышает 10 км — это больше Великой Китайской стены. Мы уже работаем и над 3D-моделями других кремлей», — сказала главный инженер-технолог 2ГИС Наталья Теедемаа.

2ГИС 2ГИС представил детальные 3D-модели семи кремлей

Кроме зданий на карте отображается внутренняя территория: смотровые площадки, лавочки и фонари, деревья — уже в осеннем оформлении карты, с желтыми кронами. А в ночной теме можно увидеть, как загораются фонари и окна в зданиях — как и в реальной жизни с наступлением темноты.

Прямо на картах 2ГИС можно отправиться, например, в Московский Кремль и посмотреть на длинный 125-метровый фасад Большого Кремлевского дворца, который протянулся вдоль набережной Москвы-реки, и на все сооружения Кремля, например, на Успенский собор, Теремной дворец, Арсенал, Сенатский дворец, Грановитую палату и другие важные элементы ансамбля. Все объекты на карте максимально детально проработаны — видны даже небольшие элементы, например, в Аллее городов-героев можно рассмотреть вечный огонь.

Кроме главного Кремля страны, в 2ГИС можно прогуляться по белокаменному Казанскому кремлю, который построили еще при Иване Грозном; Нижегородскому кремлю авторства итальянца Пьетро Франческо; посмотреть на самый южный кремль России — Астраханский; увидеть один из древнейших российских кремлей, который построен в конце XI-начале XII века — Псковский кремль или в Рязанском кремле посмотреть на Дворец Олега.

А еще можно сравнить Измайловский кремль — новодел из 2000-х, который стилизован под русское зодчество, с его старшими оригинальными товарищами.

Всего на картах 2ГИС в России сейчас представлено 1084 реалистичных достопримечательности, среди которых стадион «Краснодар»‎, Дворец Земледельцев, здание Нижегородской ярмарки или Парк «Зарядье». В Москве представлены почти 200 реалистичных зданий, причем многие из них собираются в комплексы по примеру Московского Кремля. Так, на картах можно увидеть комплекс делового центра «Москва-Сити», архитектурный ансамбль ВДНХ, Манежной площади, улицы Варварка.

Карты 2ГИС доступны на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложении для iOS и Android.