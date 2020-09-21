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Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов

Бизнес Ритейл Розница Техника
, Текст: Эльяс Касми

В 2021 г. компания Huawei продолжит развивать розничную сеть и дополнительно откроет 50 фирменных магазинов в крупных городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Владивостоке и других. Кроме того, Huawei планирует увеличить спектр услуг для покупателей, предложив сервисное обслуживание от официальных партнеров непосредственно в фирменных точках продаж. В то же время пользователи могут отправить устройство в сервисный центр напрямую из любого официального магазина.

В новых фирменных магазинах будет представлен весь ассортимент бренда Huawei: смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и аксессуары. К 2021 г. компания планирует дополнить линейку продуктами, выпущенными в рамках долгосрочной стратегии взаимодействия устройств «1+8+N».

Пилотный магазин с расширенным спектром услуг сервисного обслуживания открылся 12 сентября 2020 г. в торговом центре «Модный Сезон» в Москве. На данный момент клиентам предлагаются услуги гарантийного и негаратийного ремонта.

Открытие первого брендового магазина Huawei состоялось в 2018 г. в ТРЦ «Афимолл» и было приурочено к старту продаж серии смартфонов Huawei P20. На сегодняшний день 18 фирменных магазинов компании Huawei работают не только в столице, но и в других городах: Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске, Уфе, Набережных Челнах, Владикавказе, Белгороде, Новороссийске и Астрахани.



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