В «Перекрестке» появились роботы-бариста

Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать размещение роботов-бариста в кафе Select. Роботы появились в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной и в торговом центре «Сокольники» на Русаковской улице. Об этом CNews сообщили представители «Перекрестка».

Робот может обслужить до четырех человек одновременно. Приготовление кофе занимает от 1,5 до 2 минут. Робот-бариста предлагает более 10 разных кофейных напитков: латте, бейбичино, флэт уайт, капучино, раф и, конечно, классические американо и эспрессо. Гости могут кастомизировать свой напиток самостоятельно, выбрав тип молока, крепость кофе и добавить сироп. Робот-бариста поддерживает 10 видов молока, сиропов и экстрактов. Все напитки подаются в стаканах объемом 300 мл.

Заказать кофе через робота-бариста просто: надо выбрать напиток с помощью сенсорного экрана, получить стикер для оплаты и оплатить на любой кассе.

Контроль качества на всех этапах приготовления реализован с помощью компьютерного зрения. Точность дозировки ингредиентов гарантируют датчики и алгоритмы искусственного интеллекта, а состояние техники отслеживается в режиме реального времени с помощью телеметрии.

«С момента открытия первого кафе Select прошел уже год. С этого времени мы открыли 130 современных fast-casual кафе c широким выбором авторских напитков, оригинальных десертов и готовой еды. Общее количество кафе в супермаркетах «Перекресток» достигло 400. Кроме того, мы делаем вкусный и качественный кофе доступным – сейчас практически во всех наших супермаркетах есть возможность взять ароматный напиток с собой. А для создания лучшего клиентского опыта на рынке, кроме поддержания безукоризненно высокого уровня сервиса в наших кафе, мы активно развиваем, тестируем и внедряем инновационные и роботизированные решения. Роботы-бариста — это еще один шаг к тому, чтобы покупатель получал горячий качественный кофе по индивидуальному рецепту максимально быстро», — сказал Александр Нигматуллин, директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток».