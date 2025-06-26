Разделы

Техника
|

В «Перекрестке» появились роботы-бариста

Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать размещение роботов-бариста в кафе Select. Роботы появились в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной и в торговом центре «Сокольники» на Русаковской улице. Об этом CNews сообщили представители «Перекрестка».

Робот может обслужить до четырех человек одновременно. Приготовление кофе занимает от 1,5 до 2 минут. Робот-бариста предлагает более 10 разных кофейных напитков: латте, бейбичино, флэт уайт, капучино, раф и, конечно, классические американо и эспрессо. Гости могут кастомизировать свой напиток самостоятельно, выбрав тип молока, крепость кофе и добавить сироп. Робот-бариста поддерживает 10 видов молока, сиропов и экстрактов. Все напитки подаются в стаканах объемом 300 мл.

pere1.jpg
Перекресток
В «Перекрестке» появились роботы-бариста

Заказать кофе через робота-бариста просто: надо выбрать напиток с помощью сенсорного экрана, получить стикер для оплаты и оплатить на любой кассе.

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Энергия технологий: спектр ИИ

Контроль качества на всех этапах приготовления реализован с помощью компьютерного зрения. Точность дозировки ингредиентов гарантируют датчики и алгоритмы искусственного интеллекта, а состояние техники отслеживается в режиме реального времени с помощью телеметрии.

«С момента открытия первого кафе Select прошел уже год. С этого времени мы открыли 130 современных fast-casual кафе c широким выбором авторских напитков, оригинальных десертов и готовой еды. Общее количество кафе в супермаркетах «Перекресток» достигло 400. Кроме того, мы делаем вкусный и качественный кофе доступным – сейчас практически во всех наших супермаркетах есть возможность взять ароматный напиток с собой. А для создания лучшего клиентского опыта на рынке, кроме поддержания безукоризненно высокого уровня сервиса в наших кафе, мы активно развиваем, тестируем и внедряем инновационные и роботизированные решения. Роботы-бариста — это еще один шаг к тому, чтобы покупатель получал горячий качественный кофе по индивидуальному рецепту максимально быстро», — сказал Александр Нигматуллин, директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Российский рынок микроэлектроники вырос на 20%. Иностранные решения по-прежнему в фаворе, до полного импортозамещения далеко

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

В российских онлайн-магазинах растет число зараженных Android-смартфонов. Устройства продаются сразу с троянами

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще