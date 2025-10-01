Дополнили реальность: 2ГИС запустил AR-навигацию внутри торговых центров

2ГИС запустил AR-навигацию внутри торговых центров. Пешие маршруты с дополненной реальностью в 2ГИС помогут дойти до нужного места в торговых центрах и сведут на нет шансы заблудиться и потерять время. Сейчас 2ГИС — единственный геосервис в России с технологией AR-навигации внутри ТЦ. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно построить в 2ГИС пеший маршрут, который начинается или заканчивается в торговом центре. Например, когда надо быстро дойти от парковки до магазина спорттоваров — достаточно задать маршрут до магазина и начать идти по нему. Зайдя в ТЦ, нужно нажать в 2ГИС кнопку AR-маршрута и навести камеру телефона на ближайшие вывески внутри ТЦ. По ним приложение определит местоположение пользователя в здании и добавит на изображение с камеры синюю стрелку, которая покажет направление движения. Помимо стрелки на экране появятся зеленые метки — они визуализируют траекторию маршрута, упрощают ориентирование и помогают заранее увидеть нужный поворот, эскалатор или выход.

Пешая AR-навигация в 2ГИС пригодится в различных жизненных ситуациях — например, когда нужно быстро найти бутик или выход из ТЦ к определённой парковке или остановке транспорта, встретиться с близкими, которые зашли не с того входа и немного заблудились. Для работы новой функции достаточно интернета — внутри ТЦ наличие сигнала GPS или других систем геолокации не обязательно.

AR-навигация в 2ГИС стартует с Москвы и Санкт-Петербурга — она уже работает в столичных торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл», «Европейский» и в «Галерее» в Петербурге. В дальнейшем возможно подключение других ТЦ в разных городах.

«Мы стараемся менять реальность к лучшему — сейчас дополнили ее наглядными подсказками, как лучше добраться до нужного места внутри торговых центров, — сказал продакт-менеджер новых интерфейсов 2ГИС Дмитрий Ермаченков. — Мы готовы распространять технологию и открыты к сотрудничеству с другими торгово-развлекательными центрами и общественными пространствами в различных городах».

AR-навигация доступна в актуальной версии приложения 2ГИС для iOS.