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«М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса объявляет о запуске услуги по выкупу используемых клиентами смартфонов 15 различных брендов, включая Apple, Samsung, Honor, Huawei, Oppo, Realme, Tecno и др., с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента. Ранее компания запустила обновлённую услугу трейд-ин: клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Услуги выкупа и трейд-ин доступны с 1 декабря 2024 г. во всех магазинах «М.Видео-Эльдорадо» кроме г. Калининграда и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Общий объем рынка восстановленных устройств в сегменте бытовой техники и электроники в России оценивается в не менее 130 млрд руб. в год.

Руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «Рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено всего несколько крупных игроков. Мы активно развиваем услугу трейд-ин, а также запускаем новый сервис выкупа смартфонов, чтобы с одной стороны предложить нашим клиентам удобную и безопасную услугу выкупа смартфонов, а с другой – войти в число лидеров рынка продаж восстановленных устройств. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и в дальнейшем планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники».

На данный момент к выкупу принимаются любые смартфоны, кроме повреждённых и разбитых: смартфон не включается, деформирован корпус, имеются следы вздутия аккумулятора, нарушена целостность гаджета, присутствует более девяти царапин и потёртостей на корпусе и дисплее и др. В 2025 г. компания планирует расширить ассортимент принимаемой техники и гаджетов.

Услуга выкупа и трейд-ин в сети «М.Видео-Эльдорадо» в настоящее время доступна гражданам России и осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для подтверждения подлинности сдаваемых устройств при заключении договора купли-продажи указываются паспортные данные клиента и фиксируется его подтверждение, что данный телефон принадлежит именно ему.

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Для получения денег за сдаваемую технику клиент может выбрать один из способов получения – по номеру карты в любом российском банке или по СБП. Средства будут зачислены мгновенно. Клиент может потратить их как на покупки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо», так и на любые цели.

Оценка устройств производится специалистами розничных магазинов сети «М.Видео-Эльдорадо» с использованием специального программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Впоследствии проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам специалистами «М.Мастер» – единого центра помощи клиентам, включающего доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники, которая ремонтируется в сервисных центрах «М.Мастер», или сдается клиентами в трейд-ин с начала 2024 г. Все продаваемые вторично устройства технически исправны. Сейчас покупатели могут приобрести восстановленную технику Apple, смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, ноутбуки на ОС Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor, Thunderobot, а также игровые приставки.

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