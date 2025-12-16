«М.видео» откроет 20 новых точек «М.Мастер» до конца 2025 года

«М.видео» продолжает расширение сети собственных сервисных центров «М.Мастер», оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию техники. До конца 2025 г. компания откроет 20 новых точек в 13 городах России, совокупное количество составит 52 сервисных центра. Расширение сети позволит повысить доступность сервиса, сократить сроки ремонта и обеспечить клиентам возможность получения технической помощи вблизи работы и дома. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

До конца 2025 г. новые сервисные центры «М.Мастер» откроются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани, Калининграде, Красноярске, Екатеринбурге, Твери и Тюмени. Все центры оснащены профессиональным оборудованием и обеспечены специально обученными мастерами для усиления стандартизации качества работ и сокращения сроков сервисного обслуживания.

«М.Мастер» является универсальным сервисным решением компании «М.видео», которое включает диагностику, обслуживание и ремонт техники любых брендов, вне зависимости от места ее приобретения. В сервисных центрах выполняются как оперативные работы, так и сложный ремонт. Клиентам доступно обслуживание широкого спектра устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы, наушники, роботы-пылесосы, кофемашины и игровые приставки. Наиболее востребованными услугами среди клиентов остаются замена аккумулятора на мобильных устройствах и ноутбуках, а также замена стекол и дисплеев на IPhone и Apple Watch, на которую в настоящий момент действует специальное ценовое предложение.

Развитие направления «М.Мастер» является значимой частью стратегии «М.видео», направленной на создание комплексной сервисной экосистемы, закрывающей весь жизненный цикл техники — от покупки и установки до обслуживания, восстановления и утилизации. Процедуры оценки состояния устройств проводятся с использованием специализированного программного обеспечения, исключающего субъективные факторы. После диагностики техника проходит предпродажную подготовку, включая гигиеническую и техническую обработку, а восстановленные устройства поступают в продажу в полностью исправном состоянии и с гарантией.

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.видео» Андрей Агапов: «Сегодня качественное и оперативное сервисное обслуживание становится одним из ключевых отличительных факторов лояльности клиентов. Мы видим растущий спрос на профессиональный ремонт и техническую поддержку, и именно поэтому продолжаем активно инвестировать в расширение сети «М.Мастер». Наши сервисные центры оснащаются современным оборудованием, а мастера проходят специализированное обучение, что позволяет нам обеспечивать высокий стандарт качества при работе с техникой любых брендов и вне зависимости от места ее приобретения. Открытие новых точек в Москве и регионах России является важным шагом в развитии нашей сервисной инфраструктуры. Это позволит нам стать еще ближе к нашим клиентам и обеспечить удобный, быстрый и понятный сервис для миллионов пользователей по всей стране. Мы стремимся к тому, чтобы «М.Мастер» стал надежным центром комплексной помощи, где можно решить любую техническую задачу — от консультации и диагностики до ремонта, восстановления и последующей экологической утилизации устройств».

«М.видео» постепенно расширяет присутствие фирменных зон «М.Мастер». В 2024 г. было открыто более 30 сервисных пространств в восьми крупных городах России. В шести из них (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород) компания запустила продажи восстановленных устройств, подготовленных специалистами «М.Мастер» или принятых через программы трейд-ин.