«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж вентиляторов и кондиционеров в четыре раза в связи с рекордной жарой

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует кратный рост продаж вентиляторов и кондиционеров на второй неделе июля 2025 г. по сравнению с первой неделей месяца — на фоне установившейся жары в ряде регионов России. Особенно высокую динамику демонстрируют вентиляторы, спрос на которые увеличился неделя к неделе в 4,5 раза в денежном и в четыре раза в количественном выражении в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Также они показывают стабильный рост с начала 2025 г. — на 15% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Кондиционеры также пользуются высоким спросом: продажи устройств на второй неделе июля 2025 г. выросли почти в два раза к уровню прошлой недели. В денежном выражении прирост составил 89%, в количественном — 84%.

Согласно последним прогнозам Гидрометцентра, вторая неделя июля 2025 г. оказалась одной из самых жарких с начала 2025 г. В ряде городов России, включая Москву, установился блокирующий антициклон, который удерживает теплые воздушные массы — дневные температуры держатся на уровне от +30 до +33 °C, а ночами термометры не опускаются ниже +17…+20 °C. Аномально высокая температура сохранится, как минимум, до середины третьей недели июля 2025 г.

Старший менеджер категории «Климат» компании «М.Видео-Эльдорадо» Максим Метнер: «Продажи климатической техники резко выросли на фоне устойчивой жары — особенно в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Вентиляторы демонстрируют рост в несколько раз по сравнению с прошлой неделей, при этом сохраняя положительную динамику и в годовом выражении. По кондиционерам прирост также весьма существенный. Покупатели выбирают как простые и доступные решения для быстрого охлаждения, так и стационарные модели с установкой. Мы видим высокий трафик как в магазинах, так и онлайн-каналах продаж, и готовы оперативно пополнять ассортимент под сезонный спрос».

Российские и китайские бренды кондиционеров занимают ведущие позиции на рынке. В топ-10 брендов по продажам входят — Haier, Electrolux, TCL, LG, GoldStar, Rapid и Carrera.

Ассортимент и функциональные возможности современной техники предлагают новый уровень удобства и комфорта, что побуждает потребителей менять старые кондиционеры на новые современные модели. Особенно популярны устройств с дистанционным управлением по Wi-Fi или с помощью голосовых помощников. В «М.Видео-Эльдорадо» такие модели составляют до 60% представленного ассортимента. Также наблюдается значительный рост спроса на сервисные услуги «М.Мастер» по доставке, установке и настройке кондиционеров.