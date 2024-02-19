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«М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развитие сервисного направления и запускает фирменные зоны «М.Мастер» для полного спектра услуг ремонта и сервисного обслуживания в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Первые шесть зон открылись в магазинах «М.Видео» Москвы и Санкт-Петербурга, а уже к середине 2024 г. пилот охватит Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Новые пространства позволяют получить различные сервисные услуги, а также ремонт техники из ассортимента любых российских магазинов как в оперативном режиме, так и с выездом специалистов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Мастер» – единый центр помощи клиенту в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В фирменных зонах «М.Мастер» (ТЦ «Галерея» и ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге, ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Метрополис» и МФЦ «Columbus» в Москве) покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой пленки.

«М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах М.Видео и Эльдорадо, так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и др.

Заместитель генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Денис Голышев: «В рамках трансформации бизнеса наша компания продолжает курс на развитие бесшовного клиентского опыта, который предусматривает расширение присутствия на всех этапах пути потребителя, а также проводит ребрендинг. Одним из ключевых конкурентных преимуществ нашей компании как эксперта на рынке бытовой техники и электроники является сервисное направление, которое мы развиваем под брендом «М.Мастер». «М.Мастер» станет единым центром комплексной помощи собственным и сторонним клиентам. Прочные отношения с производителями техники и успешный опыт сотрудничества с несколькими сотнями проверенных сервисных центров по всей России в рамках собственных гарантийных обязательств позволяют организовать эффективную и качественную поддержку клиентов на базе федерального ритейлера с более чем тридцатилетней экспертизой. К середине года будет открыто до 30 фирменных зон «М.Мастер» в магазинах «М.Видео» Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании проекта. Помимо зон в магазинах, по-прежнему работает выездной сервис. Для масштабирования доставок и установок день в день, повышения скорости обслуживания и качества «М.Видео-Эльдорадо» нарастила собственный автопарк до более чем 200 грузовиков российских производителей. К концу 2025 г. парк выездного сервиса достигнет порядка 500 авто».

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Цифровизация

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров.

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