«М.видео» фиксирует рост продаж восстановленных смартфонов на 160% за девять месяцев 2025 года

«М.видео» отмечает рост спроса на восстановленные смартфоны. По итогам девять месяцев 2025 г. продажи выросли на +160% в количественном выражении и на +140% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Эта категория продолжает набирать популярность среди покупателей благодаря возможности приобрести актуальные и флагманские модели по заметно более выгодной стоимости, сохраняя при этом гарантию и уверенность в техническом состоянии устройства. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента физических сервисов «М.видео» Андрей Агапов:«Сегодня покупатели все чаще рассматривают технику не только через призму стоимости, но и через осознанное потребление. Восстановленные смартфоны позволяют продлить срок службы качественных устройств, снизить стоимость владения и одновременно сократить количество электронных отходов. «М.Мастер» делает этот выбор безопасным, удобным и полностью прозрачным — от диагностики и ремонта до выдачи устройства клиенту. Мы рассчитываем, что эта категория в «М.видео» будет развиваться и дальше, становясь привычной альтернативой покупке нового смартфона».

Лидирующие позиции в продажах восстановленных смартфонов в «М.видео» по-прежнему занимают крупнейшие международные бренды. В количественном выражении наибольшую долю формируют Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и realme. В рублевой выручке структура спроса сопоставима: лидирует Apple, следом находятся Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor. Это подтверждает интерес покупателей к высокотехнологичным и узнаваемым моделям даже при выборе восстановленного смартфона, который многие рассматривают не как компромисс, а как рациональную альтернативу.

Согласно статистике единого сервиса «М.Мастер», принимающего устройства в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления и подготовки к продаже, наибольшим спросом в «М.видео» в количественном выражении пользовались модели Apple iPhone 11 128 ГБ, iPhone 13 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max 256 ГБ, iPhone 12 128 ГБ и iPhone 14 128 ГБ. В денежном выражении лидирующие позиции заняли Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ и iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, далее следуют iPhone 13 128 ГБ, iPhone 14 Pro 256 ГБ и iPhone 14 128 ГБ. Такие результаты свидетельствуют о том, что восстановленные смартфоны востребованы не только в массовом, но и в премиальном сегменте, где ценовая выгода становится ключевым фактором выбора.