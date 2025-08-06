«М.Видео-Эльдорадо»: продажи восстановленных смартфонов выросли более чем в два раза в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж восстановленных смартфонов в первом полугодии 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. объем реализации увеличился на 145% в количественном выражении и на 122% в денежном. Категория продолжает набирать популярность за счет возможности приобрести актуальные и даже флагманские модели по заметно более низкой цене — при этом устройства проходят обязательную проверку, сертификацию и продаются с гарантией. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента физических сервисов «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «Интерес к восстановленным смартфонам продолжает расти. Для многих покупателей это возможность получить качественный брендовый продукт с ощутимой выгодой. Все больше россиян готовы выбирать осознанно — не только с точки зрения бюджета, но и с точки зрения рационального подхода к потреблению».

Согласно статистике единого сервиса «М.Мастер», принимающего смартфоны в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления и подготовки к продаже, наибольшим спросом в «М.Видео-Эльдорадо» в количественном выражении в первом полугодии 2025 г. пользовались: iPhone 11 128 ГБ; iPhone 13 128 ГБ; iPhone 12 256 ГБ; iPhone 14 Pro и 14 Pro Max 256 ГБ.

В денежном выражении топ тоже возглавили смартфоны компании Apple: iPhone 14 Pro Max 256 ГБ; iPhone 13 128 ГБ; iPhone 14 Pro 256 и 128 ГБ; iPhone 11 128 ГБ.

Оценка устройства производится в магазинах сети, включая специализированные сервисные центры. Учитывается внешнее состояние устройства с использованием программного обеспечения, исключающее влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Помимо этого, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все восстановленные устройства, доступные к покупке, технически исправны.

Компания развивает фирменные зоны «М.Мастер» в магазинах — в 2024 г. было открыто более 30 таких пространств в восьми крупных городах России.

Кроме того, в шести городах (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород) «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи восстановленной техники, отремонтированной специалистами «М.Мастер» или поступившей через трейд-ин программы.