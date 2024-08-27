«М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, активно развивает собственное сервисное направление: более 30 зон по обслуживанию и ремонту техники под брендом «М.Мастер» открылись в магазинах «М.Видео» в восьми крупных городах России с начала 2024 г. Также в восьми магазинах «М.Видео» в шести городах (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород) начались продажи восстановленной техники, которая отремонтирована специалистами «М.Мастер» или сдана клиентами в трейд-ин. В дальнейшем планируется расширение услуги на остальные сервисные зоны «М.Мастер». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На данный момент сервисные зоны по ремонту и обслуживанию различной бытовой техники и электроники работают в восьми городах России. В I квартале 2024 г. зоны «М.Мастер» были открыты в Москве и Санкт-Петербурге, а во II квартале – в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. «М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах «М.Видео» и «Эльдорад»о, так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием собственных авторизованных сервисных центров у ряда зарубежных производителей. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, realme, Xiaomi и других.

В мае 2024 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» расширила список услуг, оказываемых для клиентов в сервисных зонах «М.Мастер», и запустила сразу несколько направлений – чистку и стерилизацию телефонов и наушников, а также расширила категории товаров для ремонта и сервиса – к существующим категориям смартфонов, планшетов и ноутбуков добавились смарт-часы, роботы-пылесосы, кофемашины, чайники, утюги, пылесосы, и ряд другой мелкой бытовой техники.

С четвертого июня для клиентов действует акция «Чистка и стерилизация за один рубль», которой уже воспользовались более 5,5 тыс. человек. Любопытно, что больше всего чистота и состояние девайсов интересует жителей Санкт-Петербурга, на втором месте – Москвы.

Что касается ремонта и обслуживания техники – статистика показывает, что чаще всего в сервис приносят смартфоны, лидерами среди которых являются гаджеты таких брендов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. Помимо смартфонов популярностью пользуется ремонт ноутбуков, планшетов, смарт-часов, роботов-пылесосов, кофемашин и другой мелкой бытовой техники от утюгов до девайсов для красоты.

Для покупателей также доступна восстановленная техника различных брендов: гаджеты Apple (iPhone, iPad, Watch, Macbook, Airpods), смартфоны Samsung, а также ноутбуки на ОС Windows от Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Помимо этого, в продаже имеются восстановленные приставки, смартфоны и планшеты на ОС Android, а также мелкая бытовая техника. По итогам I полугодия 2024 г. в «М.Мастер» было продано чуть более 2,5 тыс. устройств на общую сумму более 108 млн руб.

Оценка восстановленного устройства производится инженером сервисного центра «М.Мастер» с использованием программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Помимо этого, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все продаваемые устройства технически исправны. Инновационные технологии, используемые в работе с восстановленным товаром, позволяют повышать состояние внешнего вида устройств до параметров стандарта качества и технических требований самих производителей.

Заместитель генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Денис Голышев: «"М.Видео-Эльдорадо", как главный эксперт по технике, с текущего года активно развивает сервисное направление "М.Мастер", объединяющее в себе доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги для наших клиентов, доступные как онлайн, так и в рознице. Наши сервисные услуги доступны уже в 320 городах России. С этого года покупателям стал доступен трейд-ин, в рамках которого покупатели могут сдать своё устройство и купить новое со скидкой, а также покупка восстановленного устройства. За I полугодие 2024 г. трейд-ин воспользовались 2355 человек, что на 300 сделок превышает показатели всего 2023 года. Уникальность М.Мастер в том, что он принимает технику и электронику на ремонт независимо от места ее приобретения – будь то магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" или другие продавцы».

Помимо ремонта и обслуживания техники в «М.Мастер» доступна услуга доставки и установки техники день в день, а для повышения скорости обслуживания компания в 2024 г. нарастила собственный автопарк грузовиков российских производителей. В настоящее время «М.Мастер» использует уже 232 автомобиля, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом, а штат сервисных специалистов достиг порядка 600 человек. К концу 2025 г. парк выездного сервиса «М.Мастер» достигнет порядка 500 автомобилей. В пилотном режиме запущены услуги по сборке и разборке мебели, услуги электриков, сантехников и установки дверей и окон.

«М.Видео-Эльдорадо» заключила сделку с компанией ЛК «Европлан» на покупку 21-ого промтоварного фургона «ГАЗель NEXT» на сумму более 75 млн руб. Автомобили переданы в операционный лизинг с авансом 0% на три года. В рамках сделки на «ГАЗель NEXT» предоставлена скидка 10% от производителя и субсидия на аванс в размере 10% по программе Минпромторга России.