Продажи крупной бытовой техники на маркетплейсе «М.видео» выросли в 1,5 раза в III квартале 2025 года

«М.видео» фиксирует значительный рост продаж крупной бытовой техники на собственном маркетплейсе. По итогам III квартала 2025 г. объем продаж категории увеличился почти в полтора раза год к году, а совокупно за девять месяцев — на 14%. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Рост продаж КБТ на собственном маркетплейсе «М.видео» обеспечен расширением ассортимента действующих продавцов, подключением новых поставщиков и развитием агентской модели (3Р), которая позволяет быстрее выводить товары и поддерживать конкурентные цены. Дополнительным фактором стала интеграция сервисов «М.Мастер» по доставке, установке и вывозу старой техники, что повышает конверсию онлайн-заказов и уровень доверия покупателей.

Наиболее динамичные категории — стиральные машины (+128%), встраиваемая техника (+68%), плиты (+63%), холодильники (+51%) и пылесосы, где зафиксирован максимальный прирост — почти в четыре раза. При этом устойчивый спрос наблюдается на технику для базовых бытовых нужд и обновления кухонной инфраструктуры, а также на новые модели с энергоэффективными режимами и smart-функциями.

По оценке компании, рынок крупной бытовой техники в целом сохраняет стабильность после волны повышенного спроса в 2024 г. За январь–сентябрь 2025 г. россияне приобрели около 24 млн устройств на сумму 453 млрд руб. Средняя цена техники остается на отметке 19 тыс. руб., что отражает адаптацию потребителей к оптимальному соотношению цены и качества.

В структуре рынка усиливаются позиции локальных и эксклюзивных брендов. Собственные торговые марки ритейлеров и эксклюзивные бренды формируют около 11% рынка в количественном выражении и 9% — в денежном, предлагая покупателям сбалансированное сочетание цены, надежности и гарантии. Unbranded-техника занимает порядка 8% в количестве и 6% в выручке, оставаясь востребованной в массовом сегменте и при обустройстве арендного жилья. Среди международных брендов лидерство сохраняет Haier — около 6% рынка в штуках и 13% в деньгах. Weissgauff занимает около 4% в количественном и 5% в денежном выражении. Gorenje удерживает 3% по объему и 6% по выручке. LG формирует около 4% в количественном и 5% в денежном выражениях, а Indesit – с долей около 3% в количественном и 4%.

Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.видео» Михаил Просвирнин: «Сегмент крупной бытовой техники остается одним из ключевых для «М.видео» и при этом одним из самых устойчивых на рынке. Мы видим, что покупатели делают более осознанный выбор, оценивая соотношение цены, бренда, функциональности и сервиса. На маркетплейсе «М.видео» продажи растут кратно быстрее рынка благодаря расширению ассортимента, подключению локальных и международных производителей, выгодным условиям для селлеров и повышению качества клиентского опыта. Такой подход позволяет нам сохранять лидерство и предлагать покупателям максимальное удобство и надежность при покупке крупной техники».

