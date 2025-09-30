«М.Видео» назвала топ-10 самых популярных брендов в трейд-ин и выкупе в I полугодии

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги работы сервисов трейд-ин и выкуп в I полугодии 2025 г. Согласно статистике единого сервисного центра «М.Мастер», оба направления демонстрируют устойчивый рост и подтверждают высокий интерес покупателей к форматам обмена и выгодной сдачи техники. С момента запуска программы в 2024 г. количество устройств, принятых по выкупу, увеличилось более чем на 300%, а их средняя стоимость выросла на 30%. В трейд-ин число сдаваемых гаджетов увеличилось на 50%, а продажи новых смартфонов с использованием этой механики — удвоились. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В топ-10 брендов по сдаче устройств вошли: Samsung, Xiaomi, Apple, Tecno, realme, Huawei, Honor, vivo, Oppo и Infinix.

Среди моделей лидировали: Tecno Spark Go 1, Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi A5, Xiaomi Redmi A3x, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20 FE, Apple iPhone 13, Apple iPhone 12 и Samsung Galaxy A50.

В топ-10 брендов по выкупу вошли: Apple, Samsung, Xiaomi, realme, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, vivo и OnePlus.

Чаще всего по этой программе сдавали: Apple iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone XR, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 15 Pro Max и iPhone 12 Pro Max. Кроме того, когда новые модели iPhone 17 поступят в розничную продажу, покупатели смогут сдать свое старое устройство и взамен получить значительную скидку на новое.

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «Спрос на программы трейд-ин и выкупа продолжает динамично расти. Для покупателей это возможность выгодно обновить свой смартфон, а для нас — дополнительный драйвер продаж и способ расширить доступность новинок, включая устройства последних поколений. Мы видим, что клиенты активно приносят как бюджетные, так и премиальные модели, что подтверждает доверие к нашим сервисам».

В сервисных центрах «М.Мастер» выполняется ремонт широкого круга техники: смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов, кофемашин, роботов-пылесосов и игровых приставок. Оценка состояния гаджета проходит непосредственно в магазинах сети, включая специализированные сервисные точки. Проверка строится на объективных критериях и специальном программном обеспечении, что исключает субъективный фактор. Процесс занимает в среднем до 15 минут. Дополнительно каждое устройство проходит предпродажную обработку по гигиеническим стандартам. Все восстановленные модели, поступающие в продажу, проходят контроль качества и полностью готовы к дальнейшей эксплуатации.

Компания активно развивает фирменные зоны «М.Мастер» в магазинах — в 2024-2025 гг. было открыто более 30 таких пространств в восьми крупных городах России. Они позволяют получить широкий спектр услуг, в том числе ремонт техники, купленной как в «М.Видео», так и у сторонних продавцов. Кроме того, в шести городах (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород) «М.Видео» запустила продажи восстановленной техники, отремонтированной специалистами «М.Мастер» или поступившей через трейд-ин программы. На конец 2024 г. команда «М.Мастер» насчитывала 447 специалистов.