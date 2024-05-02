«М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, начала продавать восстановленную технику, которая ремонтируется в сервисных центрах «М.Мастер» или сдается клиентами в трейд-ин. Подготовленные к продаже устройства уже реализуются на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в сервисной зоне «М.Мастер» в ТЦ «Метрополис» В Москве. В дальнейшем планируется расширение услуги на остальные сервисные зоны «М.Мастер».

Покупатели могут приобрести различную технику Apple, смартфоны Samsung, а также ноутбуки на ОС Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует расширить продажи за счёт восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники.

Оценка восстановленного устройства производится инженером сервисного центра «М.Мастер» с учетом внешнего состояния и с использованием программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Помимо этого, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все продаваемые устройства технически исправны.

Руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов сказал: «Мы предлагаем комплекс услуг для удовлетворения всех потребностей клиента ― наши покупатели могут воспользоваться сервисом трейд-ин (сдать свое устройство и купить новое со скидкой), сдать в ремонт и восстановить технику в «М.Мастер», а теперь и приобрести восстановленное устройство. В нашем сервисном центре запущен процесс качественной обработки, оценки, диагностики и восстановления всего спектра цифровой и бытовой техники. Мы используем сертифицированное оборудование крупнейших производителей с возможностью тщательной диагностики, обновления программного обеспечения всех брендов. Инновационные технологии, используемые в работе с восстановленным товаром, позволяют повышать состояние внешнего вида устройств до параметров стандарта качества и технических требований самих производителей».

«М.Мастер» — единый центр помощи клиенту в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. В сервисных зонах «М.Мастер» (ТЦ «Галерея» и ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге, ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Метрополис» и МФЦ «Columbus» в Москве) покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой плёнки. «М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и других.

К середине 2024 г. планируется открыть до 30 сервисных зон «М.Мастер» в магазинах «М.Видео» Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. Помимо зон в магазинах, по-прежнему работает выездной сервис. Для масштабирования доставок и установок день в день, повышения скорости обслуживания и качества «М.Видео-Эльдорадо» нарастила собственный автопарк до более чем 200 грузовиков российских производителей. К концу 2025 г. парк выездного сервиса достигнет порядка 500 автомобилей.