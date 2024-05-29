Чистка и стерилизация телефонов и наушников теперь доступна в сервисных центрах «М.Мастер»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает сразу несколько новых услуг для своих клиентов сервисных центров «М.Мастер» ― чистка и стерилизация телефонов и наушников, а также расширение категорий товаров для ремонта и сервиса – к существующим категориям смартфонов, планшетов и ноутбуков добавятся такие категории, как кофемашины, чайники, утюги, пылесосы, товары для красоты и ряд другой мелкой бытовой техники. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сервисные центры «М.Мастер» уже активно работают в нескольких городах России – первые 13 зон открыты в магазинах М.Видео в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В ближайшее время «М.Мастер» придет в Казань.

«М.Мастер» – единый центр помощи клиентам, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать как онлайн, так и в магазинах. Здесь покупатели могут не только сдать технику в ремонт, но и получить помощь на месте. Например, поменять разбитый дисплей телефона или защитить его с помощью износостойкой плёнки. Важно, что «М.Мастер» принимает для ремонта технику и электронику как купленную в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», так и у сторонних продавцов. Услуга особенно актуальна для российских покупателей, столкнувшихся с закрытием рядом зарубежных производителей собственных авторизованных сервисных центров. В частности, для ремонта принимается техника таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Realme, Xiaomi и других.

Запуск и развитие сервисных зон «М.Мастер» является неотъемлемой частью трансформации бизнеса и продолжения курса на развитие бесшовного клиентского опыта, который предусматривает расширение присутствия на всех этапах пути потребителя.

«М.Мастер» является единым центром комплексной помощи собственным и сторонним клиентам.

Заместитель генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Денис Голышев: «Помимо ремонта и сервиса в наших зонах «М.Мастер» покупатели могут воспользоваться услугой трейд-ин – сдать свое устройство и тут же купить новое со скидкой, также они могут оформить подписку на смартфоны с одобренной кредитной линией. Таким образом, клиенты могут регулярно обновлять смартфоны и оплачивать покупки с помощью возобновляемого лимита кредитных средств, не дожидаясь полного погашения рассрочки, получая повышенный кешбэк, сервисное обслуживание и максимальные скидки при сдаче старого устройства. Достаточно один раз оформить возобновляемый лимит М.Рассрочки на 12, 18 или 24 месяца, и в любое время после покупки телефона в «М.Рассрочку» принять решение о его замене на новый. Это очень удобно для тех, кто следит за новинками и не хочет отставать от развивающихся технологий».

Также в зонах «М.Мастер» покупатели могут приобрести восстановленную технику Apple, смартфоны Samsung, ноутбуки на ОС Windows от таких брендов, как Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. В будущем планируется расширить продажи за счёт восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники.

Оценка восстановленного устройства производится инженером сервисного центра «М.Мастер» с учетом внешнего состояния и с использованием программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут. Помимо этого, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все продаваемые устройства технически исправны.

Помимо зон в магазинах для клиентов работает выездной сервис «М.Мастер». Для масштабирования доставок и установок день в день, повышения скорости обслуживания и качества «М.Видео-Эльдорадо» нарастила собственный автопарк до более чем 200 грузовиков российских производителей. К концу 2025 года парк выездного сервиса достигнет порядка 500 авто.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.