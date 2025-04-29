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«М.Видео-Эльдорадо»: количество обращений в сервис «М.Мастер» выросло на 9,5% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост популярности сервисных услуг: количество обращений в «М.Мастер» за 2024 г. увеличилось на 9,5% по сравнению с 2023 г. Рост связан как с увеличением объема проданной техники, так и с изменением поведения покупателей: пользователи стали внимательнее относиться к своим устройствам. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента физических сервисов «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов: «Мы видим, что клиенты все более осознанно подходят к эксплуатации техники и стремятся продлить срок ее службы. Наш сервисный центр «М.Мастер» позволяет оперативно и качественно решать любые задачи: от ремонта смартфонов и бытовой техники до настройки устройств на дому. Развитие сервиса остается одним из ключевых направлений работы компании: мы стремимся сделать заботу о технике максимально удобной и доступной для каждого клиента».

Наиболее часто в 2024 г. клиенты обращались за ремонтом мобильных телефонов — эти обращения составили 37% всех заявок. Это объясняется высокой повседневной нагрузкой на смартфоны и их подорожанием, что делает ремонт более выгодным решением.

На втором месте по количеству ремонтов — аудио- и видеотехника (18%), включая наушники, акустические системы и телевизоры, которые активно используются в домашних условиях.

Третью позицию заняли компьютеры и ноутбуки (11%) — пользователи все чаще стремятся продлить срок службы техники для работы, учебы и личных нужд.

Также отмечен рост обращений по ремонту малой бытовой техники (10%), в частности, пылесосов, кофемашин и кухонных устройств.

Компания развивает фирменные зоны «М.Мастер» в магазинах — в 2024 г. было открыто более 30 таких пространств в восьми крупных городах России. Они позволяют получить широкий спектр услуг, в том числе ремонт техники, купленной как в «М.Видео-Эльдорадо», так и у сторонних продавцов.

Кроме того, в шести городах (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород) «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи восстановленной техники, отремонтированной специалистами «М.Мастер» или поступившей через трейд-ин программы.

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