«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых игровых ноутбуков – Thunderobot 911 Plus SE и Thunderobot Range 17 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи новых игровых ноутбуков Thunderobot 911 Plus SE (от 109 999 руб.) и Thunderobot Range 17 Pro (от 169 999 руб.). Они представлены эксклюзивно в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Thunderobot 911 Plus SE

Thunderobot 911 Plus SE оснащен процессором Intel Core i5 12450H. За обработку графики отвечает Nvidia GeForce RTX 3050.

М.Видео-Эльдорадо Thunderobot 911 Plus SE

17.3-дюймовый FHD-дисплей характеризуется частотой обновления 144 Гц. Вес ноутбука – 2,8 кг.

Thunderobot Range 17 Pro

В основе устройства лежит процессор Intel Core i7-13620H. Модель оснащена видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, которая идеально подходит для работы с 3D-графикой, монтажа видео в 4K и запуска современных игр на ультра-настройках.

М.Видео-Эльдорадо Thunderobot Range 17 Pro

Твердотельный накопитель объемом имеет емкость 1 ТБ. IPS-экран диагональю 17,3 дюйма. Обладает разрешением 2560х1440 пикселей.

Обе модели поддерживают установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Кроме того, пользователи могут установить SSD объемом до 4 ТБ.

Клавиатуры с RGB-подсветкой имеют улучшенный отклик, аудиосистема оснащена поддержкой DTS:X Ultra.