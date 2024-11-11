«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж компьютеров на 35% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж компьютеров (десктопы и моноблоки) за девять месяцев 2024 г. Всего россияне купили 2,2 млн компьютеров на общую сумму 49 млрд руб. Это на 35% больше в количественном и 14% в денежном выражении год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Больше всего россияне отдают предпочтения таким брендам, как iRu, MSI и Acer. При этом доля российских компьютеров составляет 46,8% от всего рынка. Средняя цена в сегменте настольных компьютеров снизилась на 16% год к году и составила 22,9 тыс. руб.

В сегменте игровых ПК на российском рынке на текущий момент активно развиваются собственные торговые марки – бренды Raskat, 4Aces, Thunderobot. Среди отечественных производителей персональных компьютеров лидируют iRu, Depo, ICL.

Вместе с продажами настольных ПК растут и продажи видеокарт. В сети «М.Видео-Эльдорадо» по итогам девяти месяцев 2024 г. рост спроса на видеокарты составил 30%. Самые популярные модели в денежном выражении – RTX 4070 Super, 4070 Ti Super, 4080 Super. В штучном выражении ― GeForce RTX 3050, 3060, 4060, 4060Ti, 4070 Super, 4070 Ti Super, 4080 Super. Наиболее популярные производители видеокарт – MSI и Palit.