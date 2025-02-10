Россияне перешли на дешевые компьютеры. В топе продаж отечественные бренды. Опрос

В России за год ощутимо выросли продажи ПК на 500 тыс. в сравнении с 2023 г. При этом средняя цена ПК, напротив, упала, несмотря на рост инфляции и цен. Это означает, что покупать россияне стали более дешевые компьютеры, чем годом ранее. Российские бренды среди готовых ПК у россиян в почете – они скупают в первую очередь технику отечественных производителей.

Дешевле, но отечественное

В России вырос спрос на персональные компьютеры. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2024 г. продажи ПК подскочили на 22% в натуральном выражении по сравнению 2023 г.

За отчетный период было реализовано 3 млн устройств, тогда как годом ранее – 25%. Если же смотреть на рынок с точки зрения денег, то он вырос лишь на 10% – до 71 млрд руб. Иными словами, его рост оказался на уровне официальной инфляции, составившей в 2024 г. 9,5% против 7% в 2023 г. (данные Росстата).

В «М.Видео-Эльдорадо» сделали отдельный акцент на том, что россияне стали покупать более дешевые компьютеры, нежели в 2023 г. На это указывает ощутимое падение средней цены ПК – за год она рухнула на 10%, с 26,1 тыс. руб. до 23,6 тыс. руб.

Andre Tan / Unsplash Россияне показали готовность к переходу на российские бренды ПК

По количеству реализованных устройств в 2024 г. лидировали российские бренды – в первую очередь готовые сборки iRU и Raskat. Но важно отметить, что подавляющее большинство отечественных ПК на деле являются отечественными лишь с точки зрения названия. Внутри используются иностранные процессоры, SSD, винчестеры, модули памяти и прочие комплектующие ввиду отсутствия достойных российских заменителей.

От иностранного никуда не деться

Если российские бренды доминируют на российском рынке ПК по объемам продаж готовых сборок, то в деньгах лидерство, в основном, у сборных моделей зарубежных компаний. В первую очередь это китайская Thunderobot и тайваньская MSI, но Россия тоже есть в топе лидеров и представлена брендом 4Aces.

Также важно обратить внимание на динамику продаж компаний, которые в 2022 г. громогласно объявили о своем уходе из России. Apple по итогам 2024 г. нарастила продажи в России своих компьютеров на 19% в деньгах и на 2% в натуральном выражении.

Американская Dell показала намного более впечатляющие результаты. Рост продаж ее ПК в России составил 26% в количественном и 174% в денежном выражении. По оценке аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», это может свидетельствовать о растущем в стране спросе на бизнес-решения.

«Если говорить о ключевых факторах, влияющих на рынок, можно отметить несколько трендов, – сказал CNews глава департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский. – Во-первых, рост числа продаж при снижении средней цены указывает на повышенный интерес к более доступным решениям, в том числе к сборным ПК. Во-вторых, китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, предлагая конкурентоспособные устройства по привлекательным ценам. В-третьих, корпоративный сегмент демонстрирует рост, что подтверждается резким увеличением продаж ПК бренда Dell».

Рынок меняется

Сергей Зарайский подчеркнул, что в настоящее время структура российского рынка персональных компьютеров претерпевает изменения. По его словам, несмотря на то, что сам по себе рынок растет, россияне стали активнее выбирать «оптимальные по соотношению цена/качество решения».

Эксперт полагает, что в 2025 г. ситуация в этом плане не изменится. Также, по его прогнозам, азиатские компании продолжат захватывать российский рынок ПК. Без дальнейшего развития сегмента сборных и эксклюзивных моделей, подытожил Зарайский.

Как у других

Рост интереса россиян к более доступным компьютерам в 2024 г. фиксируют различные аналитики. «Ведомости» пишут, что со статистикой «М.Видео-Эльдорадо» согласны эксперты аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». По их данным, медианная стоимость компьютера в России за отчетный период составила около 36,4 тыс. руб., упав на 12% по сравнению 2023 г. При этом зафиксирован 29-процентный рост числа покупок.

В «Чек индексе» уверены, что рост продаж ПК в 2024 г. – заслуга в первую очередь игровых моделей, а также низкая база продаж в 2023 г. Снижению цен способствовало «распространение российских и китайских брендов, появление моделей без предустановленной операционной системы (ОС) или с российскими ОС».

Ритейлеры отметили, что в 2025 г. рост продаж ПК продолжился. В «Ситилинке» сообщили CNews, что в январе 2025 г. продажи подскочили на 8% год к году (абсолютные цифры не раскрыты).

В лидерах по росту продаж в «Ситилинке» – Китай и США. За январь 2025 г. на 156% выросли отгрузки китайского бренда Teclast и на 118% американской Dell, сообщили CNews представители ритейлера.



