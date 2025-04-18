«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Российский рынок игровых мониторов продолжает расти. В 2024 г. рынок мониторов продемонстрировал стабильный рост, игровой сегмент в денежном выражении увеличился с 31,8 млрд до 37,3 млрд руб., а продажи в количественном выражении выросли с 1,7 млн до 2,1 млн устройств.

Основным драйвером роста игровых мониторов являются бюджетные модели с повышенной частотой обновления экрана (от 144 Гц), поскольку ценовые различия с офисными мониторами стали менее значимы. Также наблюдается устойчивый интерес к устройствам с OLED матрицами. В денежном выражении объем продаж увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. Ожидается, что в 2025 г. этот сегмент продолжит демонстрировать рост на уровне около 40%.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic

Мониторы новой серии оснащены QD-OLED с цветовым охватом 100% sRGB и 99% DCI-P3.

Zero Q360 Epic

Монитор получил диагональ 26,5 дюйма, разрешение QHD (2560х1440) и частоту обновления дисплея 360 Гц. Поддержка Adaptive Sync устраняет разрывы изображения, позволяя не упустить ни одной детали геймплея. Время отклика по методике GtG составляет 0,03 мс по минимальному значению.

В наличии трехсторонний безрамочный дизайн и набор портов, включающий два разъема HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C с функцией зарядки. Функция KVM (Keyboard, Video, Mouse) в мониторах Thunderobot предоставляет решение для пользователей, которым необходимо управлять несколькими устройствами одновременно. Эта технология позволяет подключить к монитору клавиатуру и мышь, а затем использовать их для работы с двумя источниками сигнала, например, личным и рабочим ноутбуком. Особенно полезно для тех, кто работает в режиме многозадачности или переключается между разными устройствами в течение дня.

Zero UW165 Epic

Zero UW165 Epic оснащен QD-OLED матрицей с диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4K UHD (3840 x 2160) с поддержкой HDR. Глянцевый экран с антибликовым покрытием. Поддерживаются функции PBP (картинка рядом с картинкой) и PIP (картинка в картинке) для работы в нескольких приложениях.

Технические характеристики монитора: частота обновления — 165 Гц, минимальное время отклика — 0,03 мс, поддержка технологии HDR, широкие углы обзора 178 градусов и яркость до 1000 кд/м².

Монитор оснащен технологиями защиты зрения Low Blue Light и Adaptive Sync, предотвращающими утомляемость глаз и устраняющими разрывы изображения.

Дополнительные особенности включают многочисленные порты подключения (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-hub), возможность настенного крепления (VESA 75x75), функцию Game Plus для улучшения игрового процесса и регулируемые настройки цветовой температуры. Помимо всего прочего, в мониторе реализована функция KVM, которая позволяет получить возможность управлять различным оборудованием через единую клавиатуру, мышь и дисплей.

Цена на новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Thunderobot Zero Q360 Epic — 84 990 руб., Thunderobot Zero UW165 Epic — 119 990 руб.