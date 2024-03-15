Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить

Российский рынок техники под угрозой дефицита. Поставщики начали усиленно блокировать отгрузки в Россию по параллельному импорту. Зацепило даже маркетплейсы.

Новые последствия санкций

Стабильные поставки в Россию бытовой техники брендов, которые были популярны в России многие десятилетия, оказались под угрозой. Как пишет «Коммерсант», поставщики нацелились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний.

Параллельный импорт – это буквально легализованный властями «серый» импорт, то есть поставки, не согласованные с производителями. Данную меру российские власти ввели в мае 2022 г. после того, как десятки брендов техники и электроники массово ушли из России в знак протеста против всем известных событий.

Ситуация, которая сейчас разворачивается на рынке, весьма угрожающая. Опрошенные изданием эксперты не сомневаются, что продукция любимых россиянами брендов техники может вовсе пропасть с полок магазинов. Доходит до того, что с целью лишить россиян продукции востребованных европейских брендов, компании подписывают со своими партнерами мораторий на реэкспорт в Россию.

Теоретический альтернативный вариант – это возможное усложнение логистических цепочек параллельного импорта. Но чем они запутаннее, тем, как показала практика, больше сумма, которую россияне видят на ценниках.

Все очень серьезно

В числе тех, кто начал активно ограничивать параллельный импорт, значится шведский холдинг Electrolux Group. В настоящее время он владеет брендами Electrolux, Zanussi, AEG, а это широкий спектр бытовой техники, а также электроинструмента. На новый маневр холдинга указал главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Ситуация настолько нешуточная, что ее последствия уже начали ощущаться. В частности, Сергей Ли открыто заявил, то продукция шведского холдинга представлена в ритейле сети «в ограниченном объеме».

Источник издания в неназванном ритейлере отметил, что к мораторию, который бренды подписывают с партнерами, эти самые бренды относятся очень серьезно. Если прописанные в нем условия будут нарушены, партнера ждет неминуемый разрыв контракта.

Дефицит уже здесь

Что немаловажно, новая инициатива вендоров направлена вовсе не только на классическую российскую розницу. От нее страдают и привычные всем офлайн-магазины, и маркетплейсы – продажи на популярных в России онлайн-площадках тоже на особом контроле у Electrolux

По словам собеседников издания, примеру своих конкурентов из Швеции последовал и крупный французский консорциум Groupe SEB, производящий мелкую бытовую технику. В настоящее время он владеет целой серией любимых россиянами брендов, среди которых Krups, Moulinex, Rowenta, Tefal и Braun).

Напомним также, что в начале 2024 г. в России стали массово закрываться монобрендовые магазины электроники. Стали исчезать точки продаж LG, Samsung, Sony, Bosch и многих других.

Попытка самоуспокоения

Холдинг Electrolux Group был в числе первых, кто покинул российский рынок. В середине лета 2022 г. он свернул работу в России своей коммерческой структуры Electrolux Professional, а в начале осени 2022 г. избавилась от потребительского сегмента своего российского бизнеса, продав его местному менеджменту. В январе 2023 г. бывший российский менеджмент Electrolux вывел на рынок собственный бренд бытовой техники Vard.

Собеседники издания указывают, что в последнее время доля Electrolux на российском рынке сильно просела – к примеру, к концу декабря бренд занимал менее 1% в сегменте стиральных машин по количеству продаж, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 5%.

Немецкий бренд Bosch тоже теряет аудиторию – его доля в сегменте стиральных машин за тот же период упала вдвое и остановилась на отметке 8%.

В некоторых сетях, по словам собеседника «Коммерсанта» из числа руководителей неназванного отечественного ритейлера, техника Electrolux и вовсе больше не продается, притом с февраля 2022 г. «Сейчас невыгодно искать специалистов по поставкам продукции, поставленной по параллельному импорту, так как конечная цена выходит дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать», – отметил он.

Редакция CNews это подтверждает. В конце августа 2023 г. сотрудник редакции пытался приобрести электрическую варочную панель Electrolux популярной на тот период модели CPE6433KX. Она была найдена с большим трудом в единственной крупной сети электроники. К моменту выхода материала во всех известных магазинах она отсутствовала в продаже.

Всем Китай и Турция, россияне. И немного Ирана

Собеседник издания не сомневается, что россиян ждет тотальный дефицит техники любимых западных брендов – по его мнению, она может полностью исчезнуть из ассортимента магазинов и маркетплейсов. Но, по всей видимости, без утюгов и стиральных машин жители России все же не останутся – просто придется привыкать к другим логотипам на корпусе их техники.

Например, в сегменте стиральных машин китайский вендор Haier, которому, к слову принадлежат марки ноутбуков Thunderobot и Machenike, в сегменте стиральных машин по итогам 2023 г. занял 14% рынка В 2022 г. этот показатель был лишь на уровне 8%. В 2023 г. компания реализовала 1,4 млн стиральных машин – рост 14% год к году.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили изданию, что исчезновение из ассортимента группы товаров европейских брендов не помешало ему в 2023 г. расшириться на 22% год к году. Импортозамещения в данном случае не случилось – место европейской техники на полках заняла не российская, а китайская и турецкая. Свою лепту внесли и производители из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

На российский рынок техники, с которого сбежали почти все крупные западные игроки, засматривается не только Китай. В конце 2023 г. CNews писал, что Иран тоже хочет занять его часть, притом зайти сразу с козырей и начать выпуск своей техники на российских заводах Samsung и LG.

Также в ноябре 2022 г. CNews сообщал, что турецкая компания Vestel планировала возобновить производство техники в городе Александрове (Владимирская область). Помимо производства своей продукции Vestel планирует заняться и сборкой других брендов. Ранее на заводе компании выпускали технику Whirlpool, Electrolux, Zanussi.