Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники

Российский офис покинувшего страну шведского Electrolux запускает новый бренд бытовой техники Vard. Разработкой техники занимаются штат бывшего сервисного центра шведской компании. Топ-менеджеры нового бренда планируют ориентироваться в первые годы на средний ценовой сегмент, а затем перейти в премиум. Как полагают участники рынка, в деле замешаны капиталы Electrolux.

Не Electrolux, а Vard

Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux в 2023 г. запустит собственный бренд бытовой техники Vard, сообщает «Коммерсант».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс» на ООО «Е.Кампани» 24 октября 2022 г. был зарегистрирован товарный знак Vard. Ранее, как отмечает издание, это ООО принадлежало шведскому Electrolux, который в сентябре 2022 г. продал свой российский бизнес локальному топ-менеджменту.

С сентября 2022 г. собственником «Е.Кампани» является Павел Потапов, а гендиректором Алексей Беляков.

Российский офис покинувшего страну шведского Electrolux запускает новый бренд бытовой техники Vard

Помимо товарного знака компания также зарегистрировала домен vard.ru. Сейчас на сайте размещен анонс: «Встречайте этой весной». Гендиректор компании подтвердил изданию, что новый бренд выйдет на отечественный рынок весной 2023 г.

Планы на пару лет

Компания планирует вывести в продажу весь ряд крупной бытовой техники: холодильники, стиральные машины, варочные панели. Также в планах выпуск собственной линейки малой бытовой техники.

Разработкой и тестами новинок сейчас занимаются сотрудники, отвечавшие за продуктовый ассортимент и сервисное обслуживание в российском подразделении Electrolux, уточняет Беляков. Производиться техника будет сначала в Турции и Китае, в дальнейшим могут появится договоренности с российскими и европейскими фабриками.

За два года, полагает топ-менеджер, бренд сможет занять 2–3% российского рынка бытовой техники. Сначала ценовой сегмент будет на уровне среднего, затем, в перспективе двух-трех лет, есть планы выйти в премиум-сегмент.

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Запускается проект за счет кредитных средств, добавил гендиректор.

Electrolux может вернуться?

Эксперты усомнились, что Vard будет развиваться только за счет заемных средств. По информации участников рынка, у Electrolux в России своих производственных мощностей не было, однако после ухода осталась не только команда техподдержки, но и капитал в несколько миллиардов. Эти средства могут использоваться для запуска бренда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. выручка ООО «Е.Кампани» составила 17,9 млрд руб., из них чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Передача ООО российскому топ-менеджменту «могла быть формальной», фактически Electrolux может продолжать оказывать поддержку подразделению, отметил один из источников. По мнению собеседников издания, в случае возвращения компании в страну, она может, получить обратно «Е.Кампани», полностью или частично.

Турки тоже начеку

Напомним, в ноябре 2022 г. CNews писал, что турецкая компания Vestel может возобновить производство техники в городе Александрове (Владимирская область). Помимо производства своей продукции Vestel планирует заняться и сборкой других брендов. Ранее на заводе компании выпускали технику Whirlpool, Electrolux, Zanussi.