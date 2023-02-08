Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware

«Дочка» Haier под названием Machenike, выпускающая игровые ноутбуки, отказалась выходить на российский рынок. О планах по его захвату она заявила летом 2022 г. По оценкам экспертов, она променяла Россию на выход на фондовую биржу США. В России Machenike могла заменить Dell с ее игровыми ПК Alienware, а также Acer с устройствами Predator и Asus с ее серией игровых компьютеров ROG.

Machenike «отменила» Россию

Китайский бренд игровых ноутбуков Machenike отказался от всех своих планов по выходу на российский рынок, пишет Forbes. Компания собиралась не только продавать россиянам свои мобильные ПК, но еще и открыть в стране свое представительство наряду с сервисными центрами.

Прямые поставки ноутбуков Machenike в Россию тоже больше не планируются. Теперь все, кто желает купить себе продукцию этой марки, будут вынуждены заказывать ее в Китае или обращаться к «серым» импортерам. Не исключено, что будет налажен и параллельный импорт.

Machenike громогласно заявила о своем неподдельном интересе к российскому рынку еще в августе 2022 г. Она собиралась ввозить продукцию в Россию сразу через нескольких дистрибуторов, включая компанию Treolan из группы «Ланит».

Фото: Machenike Нишу, которую так и не заняла Machenike, обязательно займет кто-либо другой

Machenike – это дочерний бренд китайской компании Haier – известно в России и в мире производителя бытовой техники, также владеющего суббрендом игровых ПК Thunderobot. В отличие от Machenike, Thunderobot из России пока не уходит. Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям Treolan, Haier и «Ланит» и ожидает ответа.

К моменту публикации материала Machenike упоминался на сайте Treolan в списке вендоров, с которыми компания заключила дистрибуторское соглашение. Также о планах сотрудничать с брендом в октябре 2022 г. сообщал российский ИТ-дистрибутор OCS. На его сайте упоминание Machenike на момент публикации материала тоже присутствовало.

США погрозили пальцем

Официальная причина отказа Machenike продавать россиянам свои ноутбуки в официальной рознице, а также ремонтировать их в случае поломки не установлена. По информации Forbes, это может быть связано с планами компании по выходу на биржу.

В данном случае имеется в виду американская фондовая биржа. Источники издания утверждают, что присутствие Machenike на российском рынке ПК сделает задачу по размещению акций компании на бирже в США совершенно невыполнимой.

Параллельный импорт в действии. или все же «серый»?

США – один из главных поставщиков антироссийских санкций. Из-за них в 2022 г. Россию покинули сотни американских компаний, включая Microsoft и Apple, плюс многие иностранные компании перестали сотрудничать с российскими клиентами. Так, под давлением американских властей тайваньский контрактный вендор микросхем TSMC еще в феврале 2022 г. остановил конвейер по выпуску российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» и спустя год так и не перезапустил его.

Существует и вторая вероятная причина разворота Machenike на 180 градусов. По словам собеседников издания, компания могла «переоценить перспективы и емкость российского рынка».

Китай не виноват

Существует вероятность, что Machenike просто решила поддержать антироссийские санкции. Так поступили, например, китайские компании Huawei и Lenovo, а также тайваньские Acer и Asus.

Treolan пока не удаляет Machenike из списка партнеров

Но следует отметить, что Haier продолжает работать в России. Она представлена в стране с 2007 г., а ее представительство в России было открыто в 2018 г., одновременно с ее первым фирменным офлайн-магазином. Летом 2022 г., когда иностранные компании одна за одной заявляли об уходе из страны, она сообщила о планах по расширению своего российского бизнеса. В распоряжении Haier есть несколько российских заводов по производству бытовой техники, плюс свой бренд игровых ПК и аксессуаров Thunderobot она привезла в Россию тоже летом 2022 г. К моменту публикации материала техника бренда была доступна в крупных розничных сетях, в частности, в «Ситилинке» и «М.Видео».

На сайте OCS упоминание Machenike - в наличии

В то же время устройства Machenike эти ритейлеры не продавали. Редакция CNews нашла их на Ozon и ряде других интернет-магазинов.

Вместо «американцев» и «тайваньцев»

Игровые ноутбуки есть в ассортименте далеко не каждого производителя техники. Таковые имеются, к примеру, у американской Dell – для этого она в 2002 г. купила компанию Alienware, специализирующуюся на выпуске продукции для геймеров.

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Но Dell еще в начале 2022 г. сбежала из России, прихватив с собой и Alienware.

Вместе с Dell свои операции в России остановили и тайваньские компании Asus и Acer. Эти бренды тоже выпускают игровые ноутбуки – у Acer есть несколько линеек, в том числе Predator, Asus же концентрируется на развитии суббренда Republic of Gamers (ROG).

Таким образом, Machenike могла заменить россиянам продукцию некогда востребованных, но теперь официально недоступных в России брендов. В то же время она могла стать прямым конкурентом Thunderobot – еще одной игровой «дочки» Haier.