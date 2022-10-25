OCS начинает сотрудничество с компанией Machenike

OCS Distribution расширяет портфель компьютерной техники. В частности, партнёрам дистрибьютора будут доступны высокопроизводительные ноутбуки для бизнеса и гейминга от китайской компании Machenike. Партнёрское соглашение на дистрибуцию персональных систем одного из китайских брендов позволит OCS обеспечить корпоративный сегмент рынка качественными и надёжными устройствами – как игровыми ноутбуками, так и серией ноутбуков Machcreator для офисной работы.

Компания Machenike основана в 2014 г. Вендор специализируется на производстве ноутбуков для бизнеса и киберспорта, а также аксессуаров к ним. Производство и сборка ноутбуков осуществляются на высококачественном оборудовании, корпуса моделей сделаны из лёгких современных сплавов повышенной прочности, а начинка устройств состоит из современных процессоров, высокопроизводительных видеокарт последних поколений, звуковых и сетевых интерфейсов с набором самых современных логик.

Компьютерная техника вендора в портфеле OCS заинтересует партнёров розничного канала, системных интеграторов, корпоративных реселлеров. Ноутбуки Machenike применимы в сфере образовательных услуг, в игровой индустрии, в отрасли строительства и архитектуры.

Ассортимент устройств под брендом Machenike, который OCS готова предложить дилерскому каналу, включает в себя модели игровых ноутбуков – Machenike T58-V и Star-15C с диагональю дисплеев 15,6 дюйма, а также серию ноутбуков для бизнеса – Machenike Machcreator с диагоналями 14, 15,6 и 16 дюйма.

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Решение о начале сотрудничества с производителем Machenike было принято дистрибьютором с целью увеличить выбор функциональных и надёжных ноутбуков для производительной работы, а также расширить продуктовое предложение для российского рынка гейминга.

Поддержкой нового вендора в OCS будет заниматься департамент персональных систем. Продуктовые специалисты готовы оказывать многостороннюю помощь каналу для увеличения продаж и продвижения ноутбуков Machenike, а именно запуск промо-программ, участие в партнёрских онлайн- и офлайн-мероприятиях, подготовка маркетинговых компаний для расширения целевой аудитории. Технические специалисты OCS имеют все возможности для предоставления консультаций по подбору нужных конфигураций продукции вендора. Ноутбуки Machenike доступны авторизованным партнёрам OCS.