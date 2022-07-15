«М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет ассортимент компьютерной техники и будет популяризировать на российском рынке игровую продукцию китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудиторию. В ближайшее время линейка ноутбуков пополнится еще семью моделями, а до конца 2022 г. в ассортименте появятся игровые мониторы и системные блоки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» стала эксклюзивным ритейл-партнером бренда Thunderobot группы компаний Haier, который официально выходит на российский рынок. В рамках сотрудничества производитель получает преимущества федеральной сети, развитые инструменты онлайн-продаж, а также экспертизу и возможности игрового проекта M.Game. Это позволит Thunderobot наиболее полно представить преимущества своей продукции и эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией.

Thunderobot разрабатывает и выпускает широкую линейку товаров. В экосистему входят ноутбуки, ПК, мониторы, клавиатуры и другие периферийные устройства. Для российского рынка Thunderobot производит локализацию своих компьютерных продуктов. Покупатели получат всестороннюю сервисную поддержку более чем в 200 сервисных центрах по всей территории России.

Первым в продаже появился тонкий, мощный и легкий ноутбук Thunderobot 911 Air D по цене 74 999 руб. В основе аппаратной платформы – шестиядерный процессор Intel Core i5 11-го поколения (11260H), его дополняют дискретная видеокарта GeForce GTX 1650, оперативная память 8 ГБ и SSD-накопитель 256 ГБ. Диагональ экрана –15,6 дюйма, разрешение – 1920х1080 пикселей. Вес – 2,15 кг.

До конца III квартала 2022 г. «М.Видео-Эльдорадо» планирует расширить ассортимент ноутбуков. Топовая модель будет иметь процессор Intel Core i9 и видеокарту 3080 Ti. Во всех моделях Thunderobot предусмотрена возможность апгрейда (SSD и оперативная память). До конца 2022 г. в «М.Видео-Эльдорадо» также поступят в продажу игровые мониторы и системные блоки от бренда Thunderobot.

Директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников: «Как ведущий розничный продавец игровых решений в России, мы прикладываем максимум усилий, чтобы вне зависимости от внешних факторов удовлетворить запросы покупателей и предложить широкий выбор специализированной техники с максимально комфортным опытом покупки. Благодаря нашему сотрудничеству с Thunderobot российские потребители откроют для себя мощные и инновационные продукты по привлекательным ценам, которые помогут получить еще больше приятных впечатлений от игрового процесса или выполнения творческих задач. Компания Haier уже широко известна на российском рынке как ведущий производитель бытовой техники, и теперь при нашей поддержке может громко заявить о себе в категории игровых ноутбуков. По нашей оценке, за шесть месяцев 2022 г. в России на игровые модели пришлось более 15% от общих продаж ноутбуков, что составляет более чем 200 тыс. штук. Каждый четвертый игровой ноутбук в России был куплен именно в наших сетях».

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Директор департамента «Цифровая техника» «Хайер Рус» Павел Арсеев: «Мы очень рады возможности представить ассортимент продукции Thunderobot российским потребителям. Россия – это очень важный рынок для нашей компании, и благодаря сотрудничеству с группой “М.Видео-Эльдорадо” геймеры смогут увидеть вживую и познакомиться перед покупкой с нашими последними новинками более чем в 000 магазинов по всей стране».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.

Thunderobot — компания игровой индустрии, основанная Haier Group в 2014 г. Мировая аудитория бренда насчитывает более 20 млн пользователей. Компания выпускает ПК, ноутбуки, клавиатуры и игровые устройства - мыши, очки для виртуальной реальности и наушники.