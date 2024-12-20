«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка ноутбуков на 11% за 11 месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж ноутбуков на рынке России за 11 месяцев 2024 г. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. рынок показал положительную динамику: россияне приобрели 3,5 млн устройств (+7% в количественном выражении), а совокупная выручка составила 216,5 млрд руб. (+11% год к году). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Топ брендов ноутбуков по количеству проданных моделей возглавляет Asus, который продолжает удерживать лидерство благодаря популярным сериям для работы и игр. Второе место занимает Huawei, укрепляющий позиции за счет широкого ассортимента и успешных продаж моделей с оптимальным соотношением цены и качества. На третьем месте находится Honor, который популярен благодаря легким и стильным ультрабукам. На четвертом располагается MSI, лидирующий в игровом сегменте, а на пятом – Apple, который входит в лидеры продаж благодаря традиционному спросу со стороны поклонников модели MacBook с операционной системой macOS.

По выручке лидирующие позиции также занимает Asus, за ним следует Huawei. Третье место принадлежит Apple, традиционно сильному в сегменте премиальных устройств. Четвертое место – у MSI, пятое – у Honor.

Среди моделей по количеству продаж в денежном выражении лидируют Apple MacBook Air 13 дюймов с объемом оперативной памяти 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ на чипе M1. Эта модель – начальная для входа в «мир Apple» и поэтому традиционно является самой популярной среди любителей «яблочной» техники. На втором месте – Huawei MateBook D 16 MCLF-X, который выделяется большим экраном и мощной производительностью. А на третьем месте на рынке располагается модель, продающаяся эксклюзивно в сети «М.Видео-Эльдорадо» – игровой лэптоп Thunderobot 911S Core D.

По итогам 11 месяцев 2024 г. рынок российских ноутбуков вырос на 8% в количественном и на 31% в денежном выражении. В топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, Osio, Irbis. Средняя цена на российский ноутбук составила 44 тыс. руб. В сети «М.Видео-Эльдорадо» в топ продаж вошли такие бренды, как: Osio (рост почти в два раза год к году), Digma, Irbis и F+.

Руководитель категории «Ноутбуки» группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев: «Положительная динамика продаж связана с высоким спросом на устройства для работы, учебы и развлечений. Лидеры рынка, такие как Asus, Huawei и Apple, предлагают решения для разных задач: от мощных рабочих станций до легких ультрабуков. Популярность игровых моделей обусловлена тем, что они становятся доступными и подходят для широкого спектра задач. По итогам года рынок лэптопов, по нашим оценкам, вырастет на 10% в штучном выражении, и на 15% – в денежном. Рост продаж отечественных ноутбуков легко объясним — модели обладают оптимальным соотношением цены и качества. Пользователь получает решение, способное удовлетворять любые базовые потребности. Кроме того, у отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — все детали всегда имеются в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из России, что способствует росту продаж данной категории».