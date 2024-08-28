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В России рухнули цены на ПК, а продажи взлетели. Знаменитые бренды остались не у дел – в моду вошел отечественный производитель

В России на фоне падения цен на ПК колоссально выросли продажи компьютеров. Притом потребители отдают предпочтение вовсе не знакомым всем Acer, Lenovo или HP – они все чаще выбирают решения российских производителей, которые теперь занимают едва ли не половину всего рынка страны.

Цена ниже – спрос выше

В России зафиксирован гигантский рост продаж персональных компьютеров (десктопов и моноблоков). Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», по результатам первой половины 2024 г. (1 января – 30 июня) они подскочили сразу на 46% в натуральном выражении.

Сравнение в данном случае идет с первым полугодием 2023 г. Согласно отчету, за первую половину 2024 г. россияне купили 1,2 млн компьютеров на 32,6 млрд руб. В деньгах продажи подскочили на 21% год к году.

Эксперты ритейлера видят две причины происходящего. Одна из них, по мнению главы департамента «компьютеры и планшеты» «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Зарайского, это появление на рынке новых моделей со встроенной поддержкой искусственного интеллекта. Производители процессоров, ноутбуков и системных блоков сейчас действительно делают ставку на ИИ как на «фишку», способную повысить продажи их продукции. То же делает и Microsoft – она встроила своего помощника Copilot чуть ли не во все функции Windows, но в ее случае фокус не удался – пользователи возненавидели Microsoft за навязывание Copilot и отключают его при первой возможности.

Вторая и, вероятно, основная причина роста продаж ПК в России – это деньги. «Средняя цена на ПК падает по сравнению с прошлым годом (с 2023 г. – прим. CNews) – это объясняется тем, что цены на ПК стабилизировались, вендоры находятся в ожидании новых решений от таких игроков как Nvidia и AMD», – сказал CNews Сергей Зарайский.

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М.Видео
Компьютеры в России стали немного более доступными

Средняя цена в сегменте офисных компьютеров по сравнению с первым полугодием 2023 г. упала на 17%, приблизительно до 22 тыс. руб.

Редакция CNews обратилась в «М.Видео-Эльдорадо» с вопросом о прогнозах относительно дальнейшего роста доли российских ПК на рынке и о ее размере в предыдущие отчетные периоды и ожидает ответа.

Иностранное оставьте себе

Сам факт стремительного 46-процентного роста продаж год к году на российском рынке, в период 7-процентной официальной инфляции и многочисленных неопределенностей, уже удивляет. Но еще более впечатление производит статистика популярности брендов ПК.

Многие десятилетия россияне отдавали предпочтение компьютерам Acer, Asus, HP, Lenovo и прочих иностранных компаний с мировым именем. Теперь же, когда почти все из них покинули Россию, а их продукция завозится по параллельному импорту, отчего непомерно дорожает, россияне переключились на ПК российских производителей.

Разумеется, из российского в таких компьютерах на данном этапе есть только логотип и иногда сборка, потому что в стране отсутствует производство оперативной памяти, процессоров, видеокарт, SSD, флеш-модулей, жестких дисков и прочих компонентов любого системного блока. Тем не менее, такие компьютеры определенно завоевали популярность на рынке.

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Цифровизация

Согласно статистике «М.Видео-Эльдорадо», по итогам отчетного периода доля российских компьютеров составила 47% всего российского рынка ПК. Впрочем, в топ-3 брендов оказался только один российский – это Raskat, принадлежащий компании 3logic Group. Она также стоит за брендом ПК и техники «Гравитон». Конкуренцию Raskat составляют китайские ПК Thunderobot и тайваньские MSI.

Самыми востребованными отечественными брендами ПК в потребительском сегменте оказались Depo, ICL и iRu. Они же стали лидерами и в корпоративном сегменте. Например, в конце 2023 г. ICL создала новый бренд ноутбуков OSiO, которые к концу 2024 г. будут доступны с предустановленной российской ОС Astra Linux 1.8.

В сегменте игровых ПК на российском рынке на текущий момент активно развиваются российские бренды Raskat и 4Aces, а также Thunderobot, вместе с брендом Machenike принадлежащий китайской компании Haier.

«В последнее время после ухода мировых производителей с российского рынка, российским компаниям удалось занять высвободившеюся долю рынка, в частности, компьютеры российских производителей востребованы у ведомств и государственных компаний», – подытожил Сергей Зарайский.

Геннадий Ефремов

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