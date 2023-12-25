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Начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. Цена. Опрос

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков нового бренда OSiO, за которым стоит отечественная компания ICL. Доступны пока только две модели мобильных ПК, но в обозримом будущем ожидается существенное расширение ассортимента. Ноутбуки построены на чипах Intel и AMD и поставляются с операционной системой Windows.

От анонса до релиза за месяц

В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» появились ноутбуки отечественной марки OSiO, сообщили CNews представители группы. Сборка ведется в Татарстане, в Иннополисе – CNews писал, что ICL запустила новый завод в ноябре 2023 г.

Путь от задумки до прилавков магазинов ноутбуки OSiO преодолели очень быстро. Конвейер в Иннополисе заработал в середине ноября 2023 г., спустя две недели состоялся анонс нового бренда, а еще через месяц начались розничные продажи техники с его логотипом на корпусе.

На момент премьеры представители ICL заверяли, что продукция OSiO будет продаваться в сетях маркетплейсов «Ситилинк», «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.

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Фото: М.Видео-Эльдорадо
OSiO FocusLine F150

На момент выхода материала редакция CNews нашла мобильные ПК в DNS, «Эльдорадо» и «М.Видео», а в «Ситилинке» они отсутствовали, как и в каталогах крупнейших маркетплейсов. Однако ассортимент ноутбуков OSiO редакция обнаружила у ритейлера KNS.

Дешевле умной колонки

Экспансия бренда OSiO, как и планировал производитель, началась с выхода ноутбуков серии FocusLine. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», первая доступная в магазинах группы линейка ноутбуков FocusLine «представлена на данный момент шестью моделями в среднем ценовом сегменте».

Речь о модели OSiO FocusLine F150 с экраном Full HD IPS на 15,6 дюйма, представленная в модификациях F150i-001? F150i-006, F150a-002, F150i-002, F150a-004 и F150i-007 по цене от 41 до 51 тыс. руб. литеры «а» и «i» в названиях указывают на производителя процессора – AMD и Intel соответственно.

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Вся доступная линейка ноутбуков

Получается, что в базовой комплектации FocusLine F150 стоит дешевле умной колонки «Яндекс Станция Дуо Макс» со встроенным экраном, которая была анонсирована в конце ноября 2023 г. и поступила в продажу через несколько дней. На момент выхода материала она стоила в пределах 43 тыс. руб.

Базовый OSiO FocusLine F150i-001 несет в себе процессор Intel Core i3 1125G4 с тактовой частотой 3 ГГц, ОЗУ объемом 8 ГБ и SSD-накопитель на 256 ГБ. Дискретной графики в ноутбуке нет, но есть металлический корпус и клавиатура с подсветкой. Ноутбук поставляется без операционной системы и может работать до восьми часов от аккумулятора на 6000 мАч.

Самая дорогая комплектация OSiO FocusLine F150i-007 несет в себе процессор Intel Core i5 1155G7 на 2,5 ГГц, 8 ГБ RAM и SSD на 512 ГБ. Цена включает предустановленную лицензионную OC Windows 11 Home.

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Тот случай, когда настольный узкоспециализированный гаджет стоит дороже портативного универсального компьютера

Ассортимент процессоров AMD в данном случае включает только Ryzen 5 5560U. В версии F150a-004 с этим CPU внутри с завода установлено 16 ГБ оперативной памяти, а стоит она 50 тыс. руб.

На все ноутбуки OSiO распространяется гарантия сроком на один год. На вопрос, кто отвечает за гарантийное обслуживание – ритейлер или производитель – представители «М.Видео-Эльдорадо» ответили: «Гарантийное обслуживание осуществляется на стороне производителя. Для обслуживания и ремонта доступны сервисные центры по всей России, обеспечивающие быструю и качественную поддержку».

Целевая аудитория и планы на будущее

По словам представителей ритейлера, новые ноутбуки OSiO FocusLine нацелены «на широкую аудиторию покупателей», включая «зумеров», то есть людей, родившихся с 1997 по 2012 гг. Другими словами, в «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что ноутбуки вполне подойдут, в том числе, людей в возрасте от 12 до 27 лет.

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Фото: М.Видео-Эльдорадо
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Маркет

В начале 2024 г. ассортимент ноутбуков OSiO пополнится моделями той же серии FocusLine, но на этот раз с экранами на 16,1 дюйма. Также через несколько недель в продажу поступят моноблоки OSiO BaseLine c диагональю 23,8 дюйма, но их характеристики и цены на момент выхода материала не раскрывались. «Позднее ассортимент будет расширен до нескольких линеек ноутбуков, устройств для геймеров в различных форм-факторах, а также домашних ПК и мониторов», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».


Георгий Дорофеев

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