В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка

ICL запустил работу нового завода по производству материнских плат в Татарстане. Он сможет выпускать до 300 тыс. плат с последующим увеличением мощностей до 1 млн. С помощью нового завода компания планирует занять 9% рынка материнских плат и не менее 10% рынка российской вычислительной техники.

Новый завод ICL

Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП).

На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат. До 2026 г. мощности его будут увеличены до 1 млн плат. По подсчетам ICL, компания сможет занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт. «ICL также планирует обеспечить материнскими платами и других игроков российского ИТ-рынка», - сказал директор ФРП Роман Петруца.

Благодаря мощностям нового завода ICL планирует нарастить выпуск техники в два раза — до 1 млн единиц и занять не менее 10% российского рынка вычислительного оборудования. Сейчас ICL выпускает продукцию преимущественно для госсектора, промышленности и розничной торговли. До конца 2023 г. компания планирует выйти на розничный рынок.

Установка «Байкалов» и «Эльбрусов»

На новом заводе будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус», отметил представитель ICL.

ICL запустила в Татарстане завод печатных плат

Площадь завода превышает 8 тыс. кв. м. ICL оснастила их новыми линиями поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системами автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, а также автоматизированными конвейерными линиями сборки и оборудованием для тестирования готовой продукции.

Инвестиции и начало строительства

Размер инвестиций в запуск нового завода составил 2 млрд руб. Из них 663 млн руб. предоставил ФРП. Благодаря запуску производства будет создано 80 высокопроизводительных рабочих мест. В перспективе на заводе будут работать 400 человек, отмечают в ФРП.

Завод располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис». Мощности позволят ICL удвоить объем сборки системных блоков, моноблоков, ноутбуков, планшетов и серверов.

Основная фаза строительства завода ICL началась в октябре 2022 г.

Деятельность и выручка ICL

Согласно официальному сайту, группа компаний ICL была основана в 1991 г. на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 гг. ICL входила в японскую корпорацию Fujitsu. В компаниях работает более 3,5 тыс. сотрудников. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021» ICL заняла 23 место (по итогам 2020 г. компания занимала 27 место). Выручка группы в 2021 г. составила 18,6 млрд руб. (по результатам 2020 г. — 15,5 млрд руб., рост выручки составил 20%). По итогам 2022 г. выручка ICL увеличилась на 70% — до 31,203 млрд руб.

Группа занимается разработкой ПО, системной интеграцией, ИТ-аутсорсингом, а также производством компьютерной техники. Завод вычислительной техники ICL располагается в Татарстане, село Усады. В группу входят компании ICL Soft, ICL Системные технологии, ICL Техно, ICL Services и т.д. В октябре 2023 г. ICL показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга.

Чем занимается ФРП

ФРП создан в 2014 г. по инициативе Минпромторга путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». Фонд создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

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Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить льготные заемные средства, необходимые для запуска производств отечественной продукции. Фонд предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб.

У ФРП есть разные проекты, направленные на развитие импортозамещения, выпуск средств производства и оборудования, а также направленные на повышение уровня локализации производства конечной российской продукции, выпуск компонентной базы и пр.