Разделы

Бизнес Техника Импортонезависимость
|

ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга

ICL Техно представила линейку российских мониторов ViewRay, разработанных и произведенных в России. В линейке модели с диагональю 23.8″/27″ и IPS-матрицей.

Технические характеристики

Мониторы, представленные ICL Техно, разработаны и произведены в России. Модели включены в реестр Минпромторга.

По мнению производителей, новые российские мониторы ICL отличаются улучшенной производительностью и выдающейся графикой. Вне зависимости от потребностей пользователей – игры, профессиональные программы или повседневные офисные задачи – линейка ViewRay обеспечивает безупречное качество изображения и надежность.

Технические характеристики мониторов включают в себя модели с диагональю 23.8″/27″ и разрешением экрана 1920х1080/2560x1440, обеспечивая возможность выбора наилучшего варианта для потребностей пользователей: угол обзора 178º, регулировка высоты, IPS-матрица для ярких и насыщенных цветов. Каждое устройство оснащено современными интерфейсами и разъемами, такими как HDMI, DVI, VGA, USB Type-C и DisplayPort.

monitor.jpg

Мониторы регулируются по высоте и оснащены IPS-матрицей

Продукция ICL соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что обеспечивает долгий срок службы устройств и удовлетворение потребителей, а благодаря развитой сети сервисных центров (более 100 авторизованных компаний), ICL гарантирует сервисное обслуживание во всех регионах страны, что делает использование мониторов более удобным и доступным для российских потребителей.

Подробности на сайте

«Мониторы российского производства от ICL – это встреча передовых технологий и качества, созданных с заботой о каждом: мы активно расширяем линейку реестровой техники, включая в нее модели разных диагоналей и разнообразным набором характеристик, чтобы у всех пользователей была возможность выбора собственного, персонализированного продукта ICL», – рассказывает коммерческий директор ICL Техно Ильдар Вагизов.

Линейка ViewRay уже доступна на рынке и поставляется с гарантией качества и надежности. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ICL Техно.

erid:Kra23rA9yРекламодатель: ООО "АйСиЭл Техно"ИНН/ОГРН: 1624014670/1161690055075Сайт: https://icl-techno.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

Америка готова запретить Apple Watch

Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще