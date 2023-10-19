ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга

ICL Техно представила линейку российских мониторов ViewRay, разработанных и произведенных в России. В линейке модели с диагональю 23.8″/27″ и IPS-матрицей.



Технические характеристики

Мониторы, представленные ICL Техно, разработаны и произведены в России. Модели включены в реестр Минпромторга.

По мнению производителей, новые российские мониторы ICL отличаются улучшенной производительностью и выдающейся графикой. Вне зависимости от потребностей пользователей – игры, профессиональные программы или повседневные офисные задачи – линейка ViewRay обеспечивает безупречное качество изображения и надежность.

Технические характеристики мониторов включают в себя модели с диагональю 23.8″/27″ и разрешением экрана 1920х1080/2560x1440, обеспечивая возможность выбора наилучшего варианта для потребностей пользователей: угол обзора 178º, регулировка высоты, IPS-матрица для ярких и насыщенных цветов. Каждое устройство оснащено современными интерфейсами и разъемами, такими как HDMI, DVI, VGA, USB Type-C и DisplayPort.

Мониторы регулируются по высоте и оснащены IPS-матрицей

Продукция ICL соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что обеспечивает долгий срок службы устройств и удовлетворение потребителей, а благодаря развитой сети сервисных центров (более 100 авторизованных компаний), ICL гарантирует сервисное обслуживание во всех регионах страны, что делает использование мониторов более удобным и доступным для российских потребителей.

Подробности на сайте

«Мониторы российского производства от ICL – это встреча передовых технологий и качества, созданных с заботой о каждом: мы активно расширяем линейку реестровой техники, включая в нее модели разных диагоналей и разнообразным набором характеристик, чтобы у всех пользователей была возможность выбора собственного, персонализированного продукта ICL», – рассказывает коммерческий директор ICL Техно Ильдар Вагизов.

Линейка ViewRay уже доступна на рынке и поставляется с гарантией качества и надежности. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ICL Техно.