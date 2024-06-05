К выпуску готовятся отечественные ноутбуки на «российской ОС нового поколения». Цена

Российская компания ICL Techno планирует выпустить в отечественную розницу ноутбуки своего нового бренда OSiO. Они будут работать на новейшей версии российской ОС Astra Linux, в которой ожидается масса нововведений по сравнению с нынешней ревизией. Ноутбуки поступят в продажу до конца 2024 г. и будут стоить дешевле двухлетнего Apple iPad.

Отечественное вместо американского

В российской рознице в обозримом будущем появятся ноутбуки отечественного бренда OSiO на базе отечественной ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра» – разработчика Astra Linux.

Ноутбуки получат систему, обновленную до версии 1.8. Это будет самая современная ревизия платформы – на момент выхода материала она находилась на одном из завершающих этапов тестирования, а ее релиз запланирован на июль 2024 г.

В «Группе Астра» сборку 1.8 называют «ОС нового поколения». На вопрос CNews об изменениях, которые ждут пользователей в ней, разработчики системы, что их точно ждет обновленный интерфейс.

OSiO – это бренд российской компании ICL Techno. Как сообщал CNews, премьера первых моделей ноутбуков этой линейки состоялась в последних числах ноября 2023 г., а в продажу они поступили спустя месяц – в конце декабря 2023 г. Эти ноутбуки из коробки работают на базе ОС Windows американкой корпорации Microsoft, которая, как известно, на протяжении более двух лет регулярно вводит санкции против российских пользователей.

По словам представителей «Группы Астра», первые ноутбуки OSiO под управлением Astra Linux увидят свет до конца 2024 г. и будут стоить от 40 тыс. руб. По меркам 2024 г., с учетом экономической ситуации в стране и курса валют, это средний ценовой сегмент. Отметим, что в начале июня 2024 г. даже самый базовый планшет Apple iPad 2022 модельного года с 64 ГБ памяти, без клавиатуры и без 4G-модуля, в российской рознице стоил 53 тыс. руб.

В планы «Группы Астра» и ICL Techno входит дальнейшее пополнение модельного ряда ноутбуков OSiO на базе Astra Linux новыми устройствами. «О расширении модельного ряда будет объявлено дополнительно. По новым линейкам устройств так же потребуется провести тестирование, на это потребуется время», – сказали CNews представители «Группы Астра».

Группа Астра Astra Linux ждут значительные изменения

Разработчики ноутбуков OSiO отдельно подчеркнули, что и сборка мобильных ПК, и установка на них Astra Linux будут осуществляться на территории России.

Что предложат покупателям

К моменту выхода материала не было достоверно известно, какие именно ноутбуки OSiO получат обновленную Astra Linux. Вариантов всего два – либо производитель оснастит этой ОС свою нынешнюю линейку, либо будут представлены новые модели.

«Список моделей пока не финализирован, – сообщили CNews в ICL Techno. – Отличия будут в диагоналях ноутбуков, процессорах, размере операционной памяти и размере SSD накопителя, чтобы дать пользователю возможность выбора по требуемым ему характеристикам.

К моменту выхода материала под брендом OSiO продавались мобильные ПК серии FocusLine с экранами на 14, 15,6 и 16,1 дюйма по диагонали. Каждый из них предлагается в металлическом корпусе, и покупателю доступен выбор между процессорами Intel и AMD.

К примеру, 14-дюймовый ноутбук F140a-001 имеет Full HD-экран на матрице IPS и процессор AMD Ryzen 5 5560u, а также два слота под оперативную память, объем которой по умолчанию составляет 8 ГБ. Роль системного накопителя выполняет SSD на 256 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0/NVMe 2.0.

16-дюймовую модель можно приобрести, к примеру, с процессором Core i5 12 поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Объем твердотельного накопителя достигает 512 ГБ.

ICL Techno Корпус ноутбуков OSiO выполнен из металла

В дальнейшем, по мере выхода новых версий Astra Linux, владельцы ноутбуков OSiO получат доступ к соответствующим апдейтам, рассказали CNews в ICL Techno. В компании отметили также, что у пользователя будет возможность установить на ноутбук ОС Windows в качестве дополнительной или единственной операционной системы.

Искать и ждать не придется

Сразу после релиза Astra Linux 1.8 начнутся тестовые испытания на ее совместимость с ноутбуками OSiO. Компании приступят к реализации совместного плана по установке операционной системы «Группы Астра» уже во втором полугодии 2024 г., а первая партия ноутбуков появится в продаже до конца 2024 г.

Купить ноутбуки OSiO с Astra Linux можно будет купить в крупнейших торговых сетях электроники страны. Редакция CNews обратилась к ICL Techno и «Группе Астра» с вопросом о возможности приобрести эти мобильные ПК на востребованных у россиян маркетплейсах и получила утвердительный ответ.

ICL Techno Металлическая оболочка почти не повлияла на итоговый вес ноутбуков

В то же время пока неизвестно, какое количество ноутбуков поступит в продажу в день релиза. Как сообщили CNews представители ICL Techno, информация об объеме первой партии находится «в статусе согласования».

Что касается гарантийного обслуживания, то осуществлять его будут сервисные центры OSiO, подчеркнули в ICL Techno.