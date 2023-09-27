Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: 50% россиян считают, что найти нужную технику по-прежнему легко

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выяснила, как по мнению россиян изменилась структура рынка бытовой техники и электроники, как потребители относятся к появлению новых брендов, а также крупным сетевым магазинам и насколько для них важна гарантия для товаров, импортируемых ритейлерами самостоятельно.

В рамках исследования* «М.Видео-Эльдорадо» и компании Yes Group, большинство потребителей позитивно высказались по отношению к новым брендам техники и собственному импорту продавцов в соответствии с российским законодательством. 66% респондентов ответили, что текущее предложение на рынке отвечает запросам и они не ждут возвращения привычных брендов, а 44% готовы или скорее готовы приобрести товар нового бренда. 50% опрошенных отметили, что найти нужный товар в категории бытовой техники и электроники по-прежнему легко. 49% респондентов также положительно ответили на вопрос готовы ли они купить официально импортируемую продавцами электронику и бытовую технику. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Для 62% покупателей главными драйверами к покупке новой торговой марки служат положительные отзывы и рекомендации на товар. Для 30% покупателей важны скидки на товар или продажа его в крупном сетевом магазине. Увеличенный срок гарантии будет являться причиной для каждого четвертого покупателя. Барьерами для покупки товаров новых брендов является сомнение в качестве товара, отсутствие достаточного количества отзывов и рекомендаций по нужному товару. При этом 46% согласны с тем, что риска меньше, если покупать новый бренд в известном магазине. При покупке аксессуаров, мелкой бытовой техники и в некоторых случаях цифровых товаров, бренд для большинства покупателей сейчас не является определяющим фактором выбора товара. Наибольшая приверженность к привычным именам производителей отмечается в крупной бытовой технике, однако и в этом сегменте покупатели демонстрируют готовность переключиться на новые марки.

По мнению россиян, крупные сетевые магазины считаются более надежными точками для покупки техники. Более 60% респондентов отметили важность предоставлением расширенного гарантийного обслуживания или гарантий от самого магазина, а также меньшую вероятность купить несертифицированный товар, цена на который, по мнению большинства, заведомо ниже. 56% из опрошенных согласны с тем, что покупать электронику в федеральных сетях выгоднее, чем в небольших несетевых точках и у частных предпринимателей благодаря бонусам и программам лояльности. Кроме того, для большинства россиян (85%) самовывоз из розничной точки остается основным и наиболее удобным способом получения онлайн-покупок.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «За последние полтора года российский рынок бытовой техники и электроники кардинально трансформировался как с точки зрения ассортимента, представленных брендов, так и условий закупки и логистики. Мы расширяем сотрудничество с доступным пулом брендов, помогаем выводить на рынок новых производителей, например, Grundig, Thunderobot и Artel, развиваем собственные торговые марки, расширяем выбор на нашем маркетплейсе электроники, с нуля до 30% в первом полугодии увеличили долю импорта, в том числе продолжаем предлагать новинки ушедших компаний, на которые действует гарантия от нашей компании. Большое внимание мы уделяем эксклюзивам, представленным только в магазинах наших сетей. Благодаря эффективности новой бизнес-модели нам гибко удается удерживать баланс в ассортименте и удовлетворять все запросы наших клиентов. По восстановлению активности мы видим, что покупатели позитивно реагируют на изменения, готовы адаптироваться и пробовать новое, что отражается в активном росте компаний из Китая, Турции и локальных брендов, при этом часть клиентов не готова отказаться от решений привычных производителей».

*Количественный онлайн-опрос, 1500 интервью, России, мужчины и женщины (40%/60%), 18-65 лет, покупатели товаров БТиЭ за последние шесть месяцев.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.

Yes Group (исследовательский центр MARC) — агентство маркетинговых исследований и консалтинга в области изучения и управления потребительским поведением в B2B и B2C.