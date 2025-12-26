Итоги 2025 г. на рынке ноутбуков: цены у большинства популярных брендов снизились

В «Авито» подвели предварительные итоги года на рынке ноутбуков. Аналитики выявили бренды с наиболее интересной динамикой в цене. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

«На "Авито" продаются преимущественно ноутбуки "с рук" — на ресейл приходится 83% продаж. Что касается брендов, пользователи чаще всего покупают ноутбуки Apple — на них пришлось 22% продаж. Также в тройке лидеров — Asus и Lenovo с долями по 16% и 13% соответственно. Топ-5 замыкают HP и Acer. С прошлого года пятерка лидеров почти не изменилась — только HP и Acer поменялись строчками», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Ноутбуки в ресейле

В ресейле заметнее всего подешевели ноутбуки Sony — на 21%, до 6 000 руб. Также на 15% дешевле стали устройства Huawei — их в среднем покупали за 29 000 руб. Подешевели и ноутбуки Acer — на 8%. Они в среднем обходились пользователям в 15 000 руб. Среди популярных брендов в ресейле выросли цены на ноутбуки Asus — на 11%, до 23 000 руб.

Ноутбуки в новом состоянии

Средние цены на новые ноутбуки в этом году в сравнении с прошлым заметнее всего снизились у бренда Acer — на 8%, до 38 000 руб. Также почти на 8% подешевели ноутбуки Xiaomi. В новом состоянии они обходились в среднем в 61 000 руб. На третьем месте — ноутбуки Apple. Они стали дешевле на 6%, их средняя стоимость составила 95 000 руб.

Также некоторые бренды продемонстрировали рост цен год к году. Так, ноутбуки Asus стали дороже на 8%, цена выросла до 74 000 руб. Thunderobot подорожали на 7%, до 79 000 руб. И почти на 7% выросла цена на ноутбуки Lenovo, до 83 000 руб.

Драйверы роста

Лидерами роста продаж 2025 г. стали ноутбуки Honor — их за этот период стали покупать на 38% чаще. Также на 14% — выросли продажи ноутбуков Apple. Тройку лидеров по росту проданных моделей замыкает Huawei — их за год стали покупать чаще на 6%.