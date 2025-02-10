«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на настольные компьютеры на 22% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок настольных компьютеров в России в 2024 г. Российский рынок настольных компьютеров показал увеличение продаж в количественном выражении на 22%. Общий объем реализации составил 3 млн устройств против 2,5 млн в 2023 г. Продажи в денежном выражении увеличились на 10%, достигнув 71 млрд руб., однако средняя цена устройства снизилась на 10% – с 26,1 тыс. до 23,6 тыс. руб. Это свидетельствует о смещении спроса в сторону более доступных решений. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Среди лидеров рынка по количеству проданных устройств – сборные ПК: iRu, Raskat, небольшие локальные бренды. При этом в денежном выражении доминируют сборные ПК: 4Aces, Thunderobot, MSI. Данный тренд подтверждает тенденцию роста сегмента как доступных устройств, так и эксклюзивных сборок, которые предлагают дополнительные возможности и адаптацию под потребности пользователей.

Особый интерес вызывает динамика отдельных брендов. Apple в 2024 г. увеличила продажи в количественном выражении на 2%, а в денежном – на 19%. Dell продемонстрировал значительный рост – на 26% в количественном и на 174% в денежном выражении, что может свидетельствовать о растущем спросе на бизнес-решения.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Если говорить о ключевых факторах, влияющих на рынок, можно отметить несколько трендов. Во-первых, рост числа продаж при снижении средней цены указывает на повышенный интерес к более доступным решениям, в том числе к сборным ПК. Во-вторых, китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, предлагая конкурентоспособные устройства по привлекательным ценам. В-третьих, корпоративный сегмент демонстрирует рост, что подтверждается резким увеличением продаж ПК бренда Dell. В целом российский рынок настольных компьютеров остается в фазе роста, но его структура меняется – потребители все чаще выбирают оптимальные по соотношению цена/качество решения. В 2025 г. можно ожидать продолжения этого тренда, усиления позиций азиатских производителей и дальнейшего развития сегмента сборных и эксклюзивных моделей».