Доля ноутбуков российских брендов в продажах «М.Видео-Эльдорадо» за год утроилась

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила продажи ноутбуков в III квартале 2023 г. Спрос на ноутбуки в обеих сетях достиг максимума в текущем году и оказался более чем на 20% выше показателей 2022 г., а также превысил почти на 5% результаты пандемийного 2021 г. Наиболее активный рост среди производителей в июле-сентябре продемонстрировали бренды из Китая, а также России. Доля отечественных компаний в штучных продажах ритейлера составили более чем 10%, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Ведущий менеджер товарной категории в департаменте «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Афонин: «В этом году мы видим постепенное восстановление покупательской активности в ноутбуках, пик которой пришелся на III квартал, когда продажи в наших сетях превзошли даже показатели высокой базы 2021 г. Кроме сезонного интереса перед учебным годом, стоит отметить отложенный спрос, стабилизацию в ассортименте и наличии разнопланового товара, в том числе благодаря налаживанию импортных операций, а также развитие промоактивностей и программ рассрочки. Каждый шестой проданный у нас ноутбук оказался игровым. Россияне оценили возможности и привлекательное соотношение цена/качество китайских брендов – позитивную динамику продемонстрировали Huawei, Thunderobot и ряд других компаний. Мы продолжаем сохранять в ассортименте устройства производителей, ограничивших присутствие на российском рынке, включая Apple, и видим сохранение интереса к ним. Активное развитие продаж видим в российских брендах, которые производят ноутбуки за рубежом. Отечественные компании, например, Irbis и F+ теперь представлены не только в базовых устройствах до 25 тыс. руб., но и активно расширяют выбор в среднем сегменте c девайсами стоимостью от 50 тыс. руб. К концу года мы рассчитываем запустить розничные продажи ноутбуков российского бренда, собранных на территории нашей страны».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», штучные продажи ноутбуков в целом на российском рынке за девять месяцев прибавили порядка 5% относительно 2022 г. и составили 2,4 млн устройств. Благодаря повышенной покупательской активности в III квартале 2023 г. категория накопительно по году вернулась к положительной динамике по отношению к 2022 г. Только в июле-сентябре 2023 г. россияне приобрели примерно 900 тыс. ноутбуков, что составляет около 40% от годового объема продаж в текущем году и превышает показатели июля-сентября 2022 г. более чем на 20%, а также оказалось на уровне того же периода 2021 г. В денежном выражении продажи за девять месяцев оказались сопоставимы с результатами января-сентября прошлого года и составили примерно 140 млрд руб.

Покупатели стали чаще обращать внимание на ноутбуки с большим дисплеем. На продажи моделей с экраном от 15 дюймов пришлось уже две три проданных устройств. Чаще всего россияне выбирают ноутбуки на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Популярными операционными системами остаются Windows и macOS, при этом на рынке увеличилась представленность моделей без предустановленной ОС. Расширился ландшафт доступных брендов и скорректировался топ наиболее популярных производителей, доля китайских брендов в штучных продажах на рынке достигла 40%.

Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем Импортонезависимость

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.