Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ноутбуков нового бренда Machcreator

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж ноутбуков торговой марки Machcreator, которая принадлежит компании Haier-Thunderobot. Заявлена полная коммерческая, сервисная и техническая поддержка ноутбуков на рынке России. Стоимость начинается от 39 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента компьютеры и ноутбуки Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Афонин: «Бренд Machcreator пополнил портфель торговых марок под управлением Haier Group в 2020 году, в дополнение к уже зарекомендовавшим себя – Thunderobot и Machenike. Устройства компании помогут раскрыть творческий потенциал пользователя и обеспечить радость от взаимодействия с продуктом через производительность, технологичность, простоту и эстетику дизайна».

М.Видео-Эльдорадо Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ноутбуков нового бренда Machcreator

Сейчас бренд представляет основную категорию товаров – ноутбуки, однако в планах создание девайсов, закрывающих все потребности пользователей: аксессуары, мониторы, печатная техника.

Металлическая крышка ноутбуков выполнена из анодированного алюминия. Устройства можно подзаряжать через разъем USB-C, таким образом потребителю не придется брать с собой дополнительную зарядку. Все гаджеты оснащены IPS-экранами с высоким разрешением, а в качестве операционной системы предустановлена Windows 11 Pro.

– Серия Machcreator One ориентирована на пользователей, которым требуется производительное устройство для повседневных задач. Ноутбуки подходят для программистов, студентов, офисных работников.

Лэптоп Machcreator One i3 получил экран Full HD диагональю 15,6 дюйма, процессор Intel Core i3-1005G1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью установки дополнительного M2 накопителя. Поддерживаются все современные стандарты Wi-Fi. Устройство весит 1,82 кг и стоит 39 990 руб.

Ноутбук Machcreator One i5 обладает схожими техническими характеристиками, однако, отличается более быстрым процессором Intel Core i5-1035G4, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной с возможностью расширения с помощью установки дополнительного SSD-накопителя. Стоимость составляет 49 990 руб. Обе модели работают на операционной системе Windows 11 Pro.

– Серия Machcreator Cosmos предназначена для пользователей, которые хотят заменить лэптопом настольный компьютер. Ее особенностями являются большие экраны (от 17 дюймов), а также возможности для апгрейда. Кроме того, присутствует возможность аппаратного отключения веб-камеры.

Модель Cosmos N17 получила 17,3 дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. В качестве процессора выступает чип AMD Ryzen 5 5500U. Количество оперативной памяти – 16 ГБ, встроенной – 512 ГБ. Лэптоп работает на операционной системе Windows 11, оснащен последними стандартами Wi-Fi, весит 2,27 кг и стоит 69 990 руб.

– Machcreator Prime – серия премиальных ноутбуков для пользователей, которым важны дизайн, производительность и удобство.

Ноутбук Prime X14 оснащен 14,1 дюймовым экраном с разрешением 2880х1800 пикселей, процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Ноутбук получил операционную систему Windows 11, обладает актуальными стандартами Wi-Fi, 1,46 кг и стоит 79 990 руб.

Модель Prime X16 обладает 16-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ оперативной и 1 ТЬ встроенной памяти. Гаджет работает на операционной системе Windows 11, получил последние стандарты Wi-Fi, весит 1,47 кг и стоит 84 990 руб.

– Серия Machcreator Vision разработана для тех, кто создает контент, занимается дизайном и любит проводить время за играми.

Модель Vision L15 получила 15,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступает Intel Ultra 5 - 125H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Операционная система – Windows 11 Pro. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi, вес – 1,8 кг. Цена – 99 990 руб.

Лэптоп Vision L16 обладает 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступает AMD Ryzen 7 7735HS, имеет графический адаптер Radeon 680m, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Операционная система — Windows 11 Pro. Поддерживаются новейшие стандарты Wi-Fi, вес – 1,9 кг. Цена 94 990 руб.