Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился на 70%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила спрос на игровые ноутбуки за девять месяцев 2023 г. В количественном выражении продажи модели для гейминга в обеих сетях увеличились почти на 70% по сравнению с 2022 г. Самыми популярным стал бренд Thunderobot от Haier Group, появившийся на рынке во второй половине 2022 г., и представленный эксклюзивно в рознице «М.Видео-Эльдорадо». В группе лидирующих производителей также оказались Asus и MSI. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Игровой сегмент продолжает оставаться одним из драйверов спроса и технологического развития всей категории ноутбуков. Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за январь-сентябрь 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличился почти на 70% благодаря расширению товарных запасов, выходу новых линеек с актуальными видеокартами, появлению новых китайских игроков и развитию импортных операций. Из других драйверов продаж: сезонный спрос, расширение игровой аудитории, выход ряда крупных игровых релизов и более простой доступ к ПК-играм в условиях внешних ограничений. Кроме того, производительные игровые устройства выбирают и в качестве универсального решения для рабочих или домашних задач.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», продажи игровых ноутбуков в целом по России в январе-сентябре 2023 г. составили чуть менее 450 тыс. штук, увеличившись год к году примерно на 40%. В денежном выражении объем всего российского рынка достиг 38 млрд руб., а средний чек снизился до примерно 85 тыс. руб. В количественном выражении доля игровых моделей за год увеличилась до порядка 20% от общего объема продаж ноутбуков. В число наиболее популярных производителей вошли MSI, Asus и Thunderobot.

Ведущий менеджер товарной категории в департаменте «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Афонин: «Требовательные любители игр позитивно реагируют на обновленный ландшафт брендов и ассортимент в компьютерной технике, выбирая в первую очередь устройства исходя из цены, технических характеристик и качества сборки. Активный рост мы видим в азиатских брендах, в том числе новых китайских игроках. Примером нового бренда, который успешно вышел на рынок и активно развивает свою стильную и технологичную продуктовую экосистему в России, можно назвать Thunderobot от Haier. Производитель всего за год в партнерстве с нами стал одним из ключевых игроков на рынке. С компьютерной техникой бренда Thunderobot можно познакомиться лично на полках наших розничных магазинов. А на днях в флагманском магазине М.Видео в московском ТЦ «Метрополис» открылась первая в России киберспортивная бренд-зона китайской компании в формате игровой арены, на которой представлены и доступны для тестирования топовые фирменные ноутбуки, мониторы, настольные ПК, аксессуары и игровые кресла. Здесь также планируется проведение турниров и различных событий с участием популярных стримеров и киберспортсменов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.