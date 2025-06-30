«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж СТМ и эксклюзивных марок до 10 раз в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост спроса на уникальный для рынка ассортимент, включая собственные торговые марки, бренды, линейки и товары, представленные только в «М.Видео» и «Эльдорадо» («М.Видео» only) до 10 раз в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор Компании «М.Видео-Эльдорадо» «Сергей Уваров»: «Мы фиксируем устойчивый рост интереса к ассортименту, представленному только в «М.Видео-Эльдорадо». Это результат системной работы с поставщиками и продуманной ассортиментной политики, направленной на то, чтобы предлагать покупателям качественные, технологичные и выгодные решения. Как Главный эксперт по технике, мы тщательно подбираем продукцию, формируем сбалансированные линейки и делаем все, чтобы эксклюзивные товары были доступны миллионам россиян — как онлайн, так и в розничных магазинах нашей сети по всей стране. Мы продолжим усиливать это направление, расширяя предложения в ключевых категориях и формируя новый стандарт доверия к технике, доступной только у нас».

Наибольшую динамику показал бренд Carrera. В I квартале он продемонстрировал впечатляющие результаты практически во всех категориях. Существенный рост продаж этого бренда обеспечила малая бытовая техника — продажи кофемашин выросли в пять раз, пылесосов — в три раза, а кухонной техники для приготовления пищи — более чем в четыре раза. Крупная бытовая техника Carrera также продемонстрировала четырех-кратную динамику роста в категории стиральные машины. Заметно усилились позиции в сегменте цифровой техники: 10-кратный рост продаж произошел благодаря новой и сбалансированной линейке игровых мониторов Carrera.

Существенный рост обеспечили и другие партнерские бренды, представленные в «М.Видео-Эльдорад»о. Продажи эксклюзивных линеек телевизоров бренда TCL в I квартале 2025 г. выросли на 20% в количественном и на 26% в денежном выражении по сравнению с I кварталом 2024 г. Спрос стимулируется сочетанием технологичности, доступной цены и увеличения доли моделей с функцией Smart TV и экраном 4K. Это позволяет TCL сохранять и укреплять свои позиции в среднем ценовом сегменте, а покупателям — выбирать оптимальное соотношение цены и функциональности.

Эксклюзивные линейки бренда Hisense показали высокие темпы роста в сегментах встраиваемой техники и стиральных машин. Продажи встраиваемой техники увеличились на 83% в рублях, а стиральных машин — на 62%. Кроме того, в I квартале 2025 г. в «М.Видео-Эльдорадо» появилась эксклюзивная техника бренда Hisense, ранее не представленная на рынке, в таких категориях, как посудомоечные машины, пылесосы, холодильники, кухонная техника и микроволновые печи. Особенно высокие темпы роста продемонстрировали микроволновые печи, которые заняли третье место по объему продаж среди всей линейки Hisense с долей 20% от общего количества проданных товаров бренда.

Значительный прирост продаж зафиксирован у бренда Toshiba — в I квартале 2025 г. объемы реализации стиральных машин выросли на 184% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря расширению ассортимента моделей с инверторными моторами, увеличению представленности в рознице и высоким пользовательским оценкам за энергоэффективность и бесшумность работы.

Кроме того, положительную динамику продемонстрировали аксессуары для компьютеров под брендом Thunderobot — рост продаж составил 54% в денежном выражении. Росту способствовало расширение ассортимента востребованных позиций, включая клавиатуры, мыши и гарнитуры.