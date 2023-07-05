Thunderobot представляет беспроводной игровой контроллер G70
Компания Thunderobot, производитель игрового оборудования, представляет беспроводной игровой контроллер Thunderobot G70. Он сделан из рифленого пластика, благодаря которому он хорошо и удобно сидит в руке.
Есть три варианта подключения: беспроводное по Bluetooth, через USB-донгл (2,4 ГГц) и проводное USB-подключение. Такая универсальность обеспечивает бесперебойную совместимость с различными игровыми устройствами и платформами, предоставляя геймерам свободу выбора предпочтительного способа подключения. Встроенный аккумулятор емкостью 860 мАч позволит не думать о сменном комплекте батареек.
Одной из отличительных особенностей Thunderobot G70 являются дополнительные программируемые кнопки, а также курки, которые работают в трех диапазонах нажатия.
Курки предоставляют геймерам возможность выбора различных режимов в зависимости от их игровых предпочтений. Например, в гоночных играх требуется больший диапазон нажатия, а в шутерах - короткий, G70 подходит для различных игровых ситуаций.
Контроллер также может похвастаться двумя сменными блоками кнопок XYAB.
Геймеры могут выбрать механический блок для точной тактильной отдачи или мембранный блок с яркой подсветкой для большей визуальной привлекательности.
На борту устройства установлены японские ALPS-стики со сменными насадками.
Thunderobot G70 оснащен держателем для мобильных телефонов, позволяющим геймерам присоединять свои устройства к контроллеру. Также в комплект входит кабель USB-C.
Цена: 5990 руб.