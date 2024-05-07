«М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. растут продажи игровых компьютеров и аксессуаров

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала в I квартале 2024 г. рост спроса на рынке на игровые компьютеры на 38% в денежном выражении год к году до 16 млрд руб. и на 12% в количественном до почти 160 тыс. единиц. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сергей Зарайский, руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо»: «В этом году по рынку и в наших сетях мы наблюдаем высокий интерес у потребителей к игровым компьютерам и аксессуарам. В пятерку наиболее популярных брендов среди геймеров вошли MSI, Asus, Thunderobot, Gigabyte, Lenovo. Среди брендов игровых аксессуаров можно выделить Lunacy. Наши эксперты отметили большой спрос на игровые клавиатуры Lunacy In Space 98, которые появились в продаже в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в феврале 2024 г. и менее чем за три недели были полностью распроданы».

Также в сети «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 г. самым популярным брендом среди игровых ноутбуков стал Thunderobot от Haier Group, появившийся на рынке во второй половине 2022 г. и представленный эксклюзивно в рознице «М.Видео-Эльдорадо». Thunderobot, ориентированный на профессиональных игроков и сообщества геймеров, в I квартале 2024 г. удержал позиции лидера и увеличил продажи в сети «М.Видео-Эльдорадо» более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Помимо профессиональной техники и аксессуаров для геймеров, в магазинах сети представлен выбор игровых кресел.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.