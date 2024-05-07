Разделы

Ритейл Розница Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо»: в 2024 г. растут продажи игровых компьютеров и аксессуаров

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала в I квартале 2024 г. рост спроса на рынке на игровые компьютеры на 38% в денежном выражении год к году до 16 млрд руб. и на 12% в количественном до почти 160 тыс. единиц. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сергей Зарайский, руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы «М.Видео-Эльдорадо»: «В этом году по рынку и в наших сетях мы наблюдаем высокий интерес у потребителей к игровым компьютерам и аксессуарам. В пятерку наиболее популярных брендов среди геймеров вошли MSI, Asus, Thunderobot, Gigabyte, Lenovo. Среди брендов игровых аксессуаров можно выделить Lunacy. Наши эксперты отметили большой спрос на игровые клавиатуры Lunacy In Space 98, которые появились в продаже в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в феврале 2024 г. и менее чем за три недели были полностью распроданы».

Также в сети «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 г. самым популярным брендом среди игровых ноутбуков стал Thunderobot от Haier Group, появившийся на рынке во второй половине 2022 г. и представленный эксклюзивно в рознице «М.Видео-Эльдорадо». Thunderobot, ориентированный на профессиональных игроков и сообщества геймеров, в I квартале 2024 г. удержал позиции лидера и увеличил продажи в сети «М.Видео-Эльдорадо» более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Помимо профессиональной техники и аксессуаров для геймеров, в магазинах сети представлен выбор игровых кресел.

Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение
Импортонезависимость

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Разгон процессоров умирает. Прогресса в оверклокинге нет почти 20 лет. Виновных не найти

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024